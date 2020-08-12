Гороскоп на четверг 13 августа для каждого знака Зодиака 

Первая половина этого дня подходит для посещения салона красоты. Однако кардинальную смену имиджа планировать на утро не стоит. Пусть перемены будут не столь значительными. Это время также можно посвятить отдыху, легким бытовым делам, которые приносят вам удовольствие. Вечер подходит для культурного досуга. В этот период можно побывать в театре, посетить картинную галерею или сходить в кино. Также это удачное время для коротких поездок, эмоционального общения с друзьями, чтения, просмотра телепередач

Овен — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Дневные часы могут стать для Овнов тупиковыми. Не исключено разочарование из-за того, что хорошую идею не удалось реализовать в полной мере. Делайте то, что в ваших силах, а остальное отложите на вечер. В конце дня вы поймете, где промахнулись и куда двигаться дальше. Это удачный момент для начала тайных действий, для работы в закрытом помещении или под прикрытием. Можно приступать к расследованию происшествий, разгадыванию интересующих вас в данный момент секретов. При этом не открывайте своих карт.

Телец — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Утром можно позволить себе продолжительный сон и медленную, постепенную адаптацию к реальности. А вот во второй половине суток вы должны быть готовы к любым неожиданностям. Не исключено, что вы почувствуете волнение в крови, вызванное необычными переживаниями или смутными надеждами. Для деловых начинаний, особенно долговременных, это не самый удачный момент: слишком высок риск пойти не той дорогой.

Близнецы — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Возможно, этот день не подарит вам желанной свободы. Но вы в любом случае станете более подвижны и независимы, обретете свою природную легкость восприятия, любопытство к окружающему миру. Ваши настроения станут более изменчивыми, а вместе с ними могут колебаться, перекраиваться и ваши текущие замыслы. Вы можете остаться недовольны какой-либо вещью из своего обихода и попробовать ее переделать. Не исключаются неудачные покупки или небольшие разочарования в людях. Строить обширные практические планы не стоит — вряд ли вы будете их впоследствии придерживаться.

Рак — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Сегодня удачны дела, касающиеся семьи и личных взаимоотношений. Вы можете приятно развлечься, однако не следует злоупотреблять спиртным и пренебрегать духовными ценностями. Возможно возникновение новых романтических привязанностей. В этот день Вам свойственно во многом идеализировать своего партнера или супруга и ваши отношения. Слишком оптимистический взгляд на них может принести разочарования в дальнейшем. Уделите время детям, — это хороший день для привития им культурных, религиозных и духовных представлений. Удачный день для семейного торжества, решения жилищных вопросов.

Лев — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Вы самодостаточны, но зависимы от чужого мнения. Если вы повздорили с кем-то, то наверняка мечтаете восстановить отношения, а если надо, то и загладить свою вину. Попробуйте сделать это именно сегодня, преодолев свою гордыню или застенчивость. По-настоящему близкие люди поймут вас с полуслова. Для самочувствия Львов это не самые удачные сутки. Избегайте ситуаций, ведущих к раздражительности, нервозности. Возможно, вам стоит временно сократить общение с чересчур эк Дева — гороскоп на четверг 13 августа 2020

День обещает быть насыщенным, если вы погружены в домашние хлопоты. Подходящий момент для перестановки мебели, переезда, семейного совета, приема гостей. В поле зрения многих Дев окажется много мелочей, которые придется увязать между собой во избежание путаницы. Не исключены периоды недопонимания, недоразумений с окружающими. В делах опирайтесь на проверенные связи, а новым знакомым дайте проявить себя, иначе возможны разочарования. Не выступайте в качестве консультанта, не претендуйте на авторитет.

Весы — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Сегодня Весы могут столкнуться с негативным влиянием обстоятельств. Независящие от вас факторы (погода, поведение окружающих, работа техники) могут раздражать вас, препятствовать вашим планам. Звёзды советуют не действовать сгоряча, не предпринимать важных решений под влиянием минутного порыва. Построение карьеры, реализация творческих амбиций требуют от вас терпения и времени. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким людям.

Скорпион — гороскоп на четверг 13 августа 2020

В этот день прошлое может стать для вас более реальным и интересным, чем настоящее или будущее. Обязательно откликнитесь на предложение встретиться, исходящее от давнего партнера. Это поможет прояснить некоторые туманные моменты ваших отношений с ним и сделать из них нужные выводы. Если такое предложение не поступит, попробуйте провести день в одиночестве, оно может оказаться для вас целительным.

Стрелец — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Выполнение неизбежных мелких задач, а также хлопоты о здоровье перенесите на первую половину суток. Вторая половина дня создаст вокруг вас атмосферу локальных конфликтов и тотальной неопределенности. У вас могут появиться сомнения в честности вашего шефа, клиента, собеседника, посредника, делового союзника. Не исключено, что вы начнете подозревать в чем-то своего партнера по браку или члена семьи.

Козерог — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Общение с партнером по браку обещает вам легкое взаимопонимание. Вы можете поговорить не только дома, но и по телефону, или отправиться в совместную поездку. А если такая поездка уже планируется — обговорить ее мелкие необходимые условия и детали. Не исключено, что вы сможете читать мысли друг друга на расстоянии. Хорошо, если вас связывает не только романтическая страсть, но и общие интересы. Это повысит устойчивость вашего союза, сделает понимание более глубоким и всесторонним. А если отправитесь в коллективную поездку, это еще больше обогатит ваши впечатления.

Водолей — гороскоп на четверг 13 августа 2020

Удачно складываются отношения с женским персоналом и партнерами-женщинами. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов недвижимости, ремонта, внутренних проблем фирмы. Существенно повышается трудоспособность, энергичность и бодрость духа. Эмоциональные всплески и некоторое состояние напряженности не мешает Вам.

Рыбы — гороскоп на четверг 13 августа 2020

В начале дня можно подольше поспать, не стоит никуда торопиться. Вечером не теряйте времени зря, все карты будут в ваших руках. Ожидается успех в любых активных действиях, в том числе параллельных, многим Рыбам будет несложно заниматься несколькими задачами сразу. В результате вы сможете повернуть в свою сторону ход событий либо искусно подстроиться к ситуации и воспользоваться ею в своих целях. Не исключен повышенный интерес к интригам, тайным начинаниям, оказанию или получению приватных услуг.