Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Российская кинолента "Викинг", вышедшая в прокат 29 декабря прошлого года, преодолела отметку 1 млрд рублей по кассовым сборам, поставив новый рекорд для российского кино. Таковы предварительные данные портала "Кинобизнес сегодня".

"По предварительным данным, "Викинг" заработал в пятницу 100 млн рублей, и общая сумма достигла 1052 млн рублей после девяти дней проката. Ещё около 200-210 миллионов рублей фильм должен собрать в субботу и воскресенье, а это значит, что по итогам второго уик-энда в его копилке будет уже 1,25-1,26 млрд рублей", - говорится в сообщении на портале.

Как отмечается, историческая драма преодолела миллиардный рубеж по сборам на девятый день проката, что стало новым рекордом для российского кино. "Предыдущее достижение принадлежало справившейся с этой задачей за 11 дней военной драме "Сталинград", 12 дней понадобилось в этом году ленте Николая Лебедева "Экипаж", а также еще одному хиту кинопроката - "Вию". Таким образом, картина Андрея Кравчука стала всего лишь шестым отечественным рублёвым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кассовые сборы фильма без учёта стран СНГ тоже превысили миллиард рублей.

"Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря, причем в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский.

Как отмечается в обзоре kinobusiness.com, после мощнейшего начала уик-энда 38% сборов потерял во второй день проката боевик "Кредо убийцы". Впрочем, даже с таким обвалом отрыв от ближайшего конкурента был всё равно очень велик. Блокбастер по серии видеоигр заработал 150,5 млн рублей, увеличив свою общую кассу до 393,5 млн рублей. Результат дебютного уик-энда по-прежнему ожидается в пределах 650-700 миллионов рублей, это будет новый рекорд для январских премьер в кинопрокате России и стран СНГ.