Кто такой святой Патрик, в чем суть праздника и как его отмечают

Этого святого почитает даже православная церковь, правда под именем святого Патрикия и по юлианскому календарю, то есть 30 марта. Что говорить об ирландцах, которые весь мир научили любить святого Патрика и устраивать праздник в его честь – 17 марта.

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«Рамблер» рассказывает, почему в Ирландии так любят святого Патрика, где впервые провели парад в его честь и как отмечают этот день.

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Кто такой святой Патрик

Вообще-то его звали Мэвин Суккат, и родился он в семье римлян на территории современной Британии. По легенде, его украли или продали в рабство в Ирландию, когда ему было 16 лет. Там он принял христианство, после чего много и усердно молился, и в молитве ему открылся способ, как можно сбежать от своих угнетателей. Так Мэвин оказался в одном из галльских монастырей (сейчас это Франция), а оттуда уже смог добраться до дома.

Позже он и сам стал священником, сначала дьяконом Патрикам, а затем и епископом. Сам папа римский благословил его на то, чтобы он отправился в Ирландию с христианской миссией.

Считается, что именно святой Патрик изгнал с острова всех змей. Их действительно там нет до сих пор. День памяти святого приходится на 17 марта, в этот день он умер. А место его захоронения, по преданию, выбрали дикие быки, к которым привязали повозку с телом святого Патрика. Где они остановились там и выкопали могилу. Позже вокруг нее вырос целый город, который так и называется Даунпатрик, что можно перевести как могила Патрика.

Причем тут трилистник и лепреконы

Одним из символов Ирландии считается лист клевера, состоящий из трех лепестков. Говорят, что именно с его помощью святой Патрик объяснял язычникам, что такое святая троица – единство отца, сына и святого духа.

А вот лепреконы не сразу стали ассоциироваться с днем Святого Патрика, их стали использовать позже, когда поняли, что для популяризации праздника нужен образ волшебных существ.

История праздника

На самом деле первый парад в честь дня святого Патрика провели не в Ирландии, а в США в XVIII веке, правда неизвестно точно, какой из городов провел парад раньше – Бостон или в Нью-Йорк. Считается, что праздник решили отметить мигранты, которые слишком тосковали по родине. В Ирландии тоже появилась такая традиция, но уже в 1931 году.

Сейчас День святого Патрика стал официальном праздником в Ирландии, Северной Ирландии и в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде. В остальном же мире его отмечают по велению души и как победу весны над зимой.

Кстати, несмотря на то, что этот день почти всегда выпадает на время великого поста, церковь разрешает веселиться и выпивать.

Как отмечают день святого Патрика в Ирландии

Празднование Дня святого Патрика может растянуться чуть ли не наделю. Готовиться к нему принято заранее, а 17 марта проходит парад, когда все желающие наряжаются в зеленую одежду, украшают себя трилистниками, танцуют, поют, пьют ирландский виски или ирландский эль. Кстати, эль готовят специальный – праздничного зеленого цвета.

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В этот день также принято печь специальное печенье в форме трилистника, которое покрывается зеленой глазурью. По одной из версий, зеленый цвет был выбран благодаря трилистнику, но жители страны говорят, что дело еще в том, что в Ирландии трава остается зеленой вне зависимости от времени года.

Еще одна традиция этого праздника – чарка Патрика. Нужно выпить стакан виски или кружку эля с трилистником на дне. Еще это называют «осушить трилистник». Кто выпьет, тот обеспечит себе процветание и исполнение желаний на весь будущий год.

И хотя лепреконы не так давно стали символами Дня святого Патрика, традиция с ними, связанная уже появилась. Если вам повезет поймать этого волшебного человечка, он непременно покажет вам место, где спрятаны сокровища или исполнит три сокровенных желания.

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Как отмечают День святого Патрика в мире

Неофициально этот праздник отмечают во многих странах мира. В Москве многие заведения предлагают гостям специальное меню и устраивают вечеринки в честь праздника. А в англоязычных странах этот праздник отмечают с большим размахом.

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