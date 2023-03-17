Кто такой святой Патрик, в чем суть праздника и как его отмечают

Этого святого почитает даже православная церковь, правда под именем святого Патрикия и по юлианскому календарю, то есть 30 марта. Что говорить об ирландцах, которые весь мир научили любить святого Патрика и устраивать праздник в его честь – 17 марта.
«Рамблер» рассказывает, почему в Ирландии так любят святого Патрика, где впервые провели парад в его честь и как отмечают этот день.
Вообще-то его звали Мэвин Суккат, и родился он в семье римлян на территории современной Британии. По легенде, его украли или продали в рабство в Ирландию, когда ему было 16 лет. Там он принял христианство, после чего много и усердно молился, и в молитве ему открылся способ, как можно сбежать от своих угнетателей. Так Мэвин оказался в одном из галльских монастырей (сейчас это Франция), а оттуда уже смог добраться до дома.
Позже он и сам стал священником, сначала дьяконом Патрикам, а затем и епископом. Сам папа римский благословил его на то, чтобы он отправился в Ирландию с христианской миссией.
Считается, что именно святой Патрик изгнал с острова всех змей. Их действительно там нет до сих пор. День памяти святого приходится на 17 марта, в этот день он умер. А место его захоронения, по преданию, выбрали дикие быки, к которым привязали повозку с телом святого Патрика. Где они остановились там и выкопали могилу. Позже вокруг нее вырос целый город, который так и называется Даунпатрик, что можно перевести как могила Патрика.
Одним из символов Ирландии считается лист клевера, состоящий из трех лепестков. Говорят, что именно с его помощью святой Патрик объяснял язычникам, что такое святая троица – единство отца, сына и святого духа.
А вот лепреконы не сразу стали ассоциироваться с днем Святого Патрика, их стали использовать позже, когда поняли, что для популяризации праздника нужен образ волшебных существ.
На самом деле первый парад в честь дня святого Патрика провели не в Ирландии, а в США в XVIII веке, правда неизвестно точно, какой из городов провел парад раньше – Бостон или в Нью-Йорк. Считается, что праздник решили отметить мигранты, которые слишком тосковали по родине. В Ирландии тоже появилась такая традиция, но уже в 1931 году.
Сейчас День святого Патрика стал официальном праздником в Ирландии, Северной Ирландии и в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде. В остальном же мире его отмечают по велению души и как победу весны над зимой.
Кстати, несмотря на то, что этот день почти всегда выпадает на время великого поста, церковь разрешает веселиться и выпивать.
Празднование Дня святого Патрика может растянуться чуть ли не наделю. Готовиться к нему принято заранее, а 17 марта проходит парад, когда все желающие наряжаются в зеленую одежду, украшают себя трилистниками, танцуют, поют, пьют ирландский виски или ирландский эль. Кстати, эль готовят специальный – праздничного зеленого цвета.
В этот день также принято печь специальное печенье в форме трилистника, которое покрывается зеленой глазурью. По одной из версий, зеленый цвет был выбран благодаря трилистнику, но жители страны говорят, что дело еще в том, что в Ирландии трава остается зеленой вне зависимости от времени года.
Еще одна традиция этого праздника – чарка Патрика. Нужно выпить стакан виски или кружку эля с трилистником на дне. Еще это называют «осушить трилистник». Кто выпьет, тот обеспечит себе процветание и исполнение желаний на весь будущий год.
И хотя лепреконы не так давно стали символами Дня святого Патрика, традиция с ними, связанная уже появилась. Если вам повезет поймать этого волшебного человечка, он непременно покажет вам место, где спрятаны сокровища или исполнит три сокровенных желания.
Неофициально этот праздник отмечают во многих странах мира. В Москве многие заведения предлагают гостям специальное меню и устраивают вечеринки в честь праздника. А в англоязычных странах этот праздник отмечают с большим размахом.
Так, в Чикаго даже реку окрашивают в изумрудный цвет, в Австралии и ЮАР могут подсветку зданий изменить на зеленый. И конечно же во многих городах мира проходят торжественные шествия и парады, посвященные святому Патрику с танцами, песнями, элем и виски. Как правило, шествие растягивается, так как участники по дороге непременно заходят в бары, чтобы выпить стакан-другой виски, эля или пива.