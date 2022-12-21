Католическое Рождество: когда и как отмечают в Европе

Во многих европейских странах Рождество отмечается не 7 января, а 25 декабря. Это связано с тем, что люди там придерживаются католических и протестантских взглядов. Этот праздник имеет свои традиции, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли.

Когда отмечается католическое Рождество

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Ежегодно католики отмечают Рождество в один и тот же день – 25 декабря. Вместе с ними в этот день праздник отмечают православные в Греции, Польше, Египте, Румынии и Болгарии.

Такое различие в датах появилось из-за разницы в календарях. По григорианскому календарю Рождество отмечается 25 декабря. Праздник перенесли после того, как новый календарь ввели в XVI веке. Православная церковь отмечает Рождество по юлианскому календарю, который ввел Юлий Цезарь. Православная церковь оказалась более консервативна и не стала менять дату праздника. Поэтому один и тот же праздник христиане отмечают в разное время.

Католическое Рождество: традиции

В католической церкви Рождество считается главным праздником, а в христианской это – второй по важности праздник после Пасхи. Поэтому Рождество в Европе отмечают с размахом.

Строгого поста у католиков нет. Предрождественский период называется «Адвент». Его не обязаны соблюдать все приверженцы религии и он имеет двоякое значение. С одной стороны, Адвент – это ожидание праздника. С другой стороны, в это время церковь призывает размышлять прихожан о втором пришествии Христа. Адвент длится четыре недели и начинается в воскресенье. В честь него в домах вешают венок из еловых веток, в котором есть четыре свечи – каждую из них зажигают в воскресенье.

Также для детей существуют Адвент-календари. На каждый день Адвента делается специальная ячейка, за которой спрятано лакомство. Так взрослые помогают детям наполниться предвкушением праздника.

Уже в ноябре в европейских городах открываются рождественские ярмарки с аттракционами, елками и товарами для праздников. Там можно купить, например, фермерские продукты или подарки для близких на праздники.

Традиционно Рождество начинают отмечать вечером 24 числа с появлением на небе первой звезды. Вся семья садится за стол и начинает праздничный ужин. После него они отправляются в костел на ночную службу. В день Рождества их проходит три: ночная, утренняя и дневная. Таким образом, праздник отмечают три раза.

Ночью к детям приходит Санта Клаус и приносит подарки. Святым, связанным с ним, считается святой Николас (Николай). Санта спускается в дома по трубе с крыши и кладет подарки не под елку, а в носок. Традиция класть подарки в носки появилась еще во времена викторианской эпохи. Тогда была придумана легенда о том, что Санта Клаус пролетал над домами и уронил несколько монет. Через дымоход они попали в носок, который сушился у камина. Так и появилась эта традиция.

Что подают на стол

Как и в случае православного Рождества, у католиков есть свое традиционное меню для рождественского стола. Оно может варьироваться в зависимости от страны. Традиционное блюдо для всех католиков – сочиво. Это – такое же блюдо, как православная кутья. Оно готовится из вареной пшеницы, и добавлять в нее можно мак, изюм и мед. Его едят первым и закусывают хлебом. После сочиво подаются и другие блюда. Помимо этого, на столе должна стоять ваза с фруктами и ягодами, это – дар неврожденному Христу.

В Великобритании в качестве основного блюда чаще всего предлагают запеченную индейку с соусом из ягод или жареного гуся. На десерт готовят пудинг, в состав которого входит ром или джин.

В Литве мясо на рождественский стол не подают, но зато существует традиция готовить печенье с маком на десерт. После плотного ужина его употребляют с молоком.

В Чехии на стол подают блюдо из праздничного карпа. Его фаршируют, а потом жарят или запекают. Чешуйки рыбы считаются символом богатства – их кладут в кошелек и под тарелки при сервировке ужина. Мясо в этой стране на Рождество также не употребляют.

Необычный десерт готовят в Германии. Он называется «штоллен» и представляет собой рождественский кекс с цукатами, орехом и маком. После приготовления его поливают топленым маслом и посыпают сахарной пудрой. Похожий кекс готовят в Италии и Испании.