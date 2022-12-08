Юрьев день: суть, история и происхождение понятия

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — говорим мы, когда наши ожидания не оправдались, и мы по этому поводу испытываем страшное разочарование. Крепостное право отменили очень давно, а Юрьев день и того раньше, но память в русском языке об этих событиях сохранилась.

Фото: С. Иванов. «Юрьев день». 1908 С. Иванов. «Юрьев день». 1908

«Рамблер» рассказывает, когда отмечается Юрьев день, почему он имеет такое значение и какие исторические события с ним связаны.

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День памяти святого Георгия Победоносца

По старому стилю — 26 ноября, а по новому стилю — 9 декабря православные верующие чтят память святого Георгия Победоносца. В народе этот день называли Юрьевым или Егорьевым. К этому дню уже был убран весь урожай, и наступало время расчетов, когда помещики по итогам года платили крестьянам за их работу в течение сезона. Иногда урожай был хорош, иногда не очень, но не только от этого зависело вознаграждение. Не все землевладельцы платили честно, так появилось выражение «объегорить», то есть обмануть при расчетах, которые производились к Егорьеву дню.

У крестьян была возможность уйти от одного помещика к другому. Сделать это можно было в течение недели до Юрьева дня и в течение недели после него. Такая норма была закреплена в Судебнике 1497 года, принято при царе Иване III. До этого крестьяне могли свободно переходить от помещика к помещику в поисках лучших условий для жизни и работы. Судебник 1497 года — стал большим шагом к закрепощению крестьян.

Что не так с Юрьевым днем

Следующим шагом закрепощения крестьян стала отмена Юрьева дня. Правда конкретных документов, устанавливающих этот запрет, так и не было найдено. Но факт остается фактом, крестьяне потеряли возможность переходить от одного землевладельца к другому.

Русский историк Василий Татищев полагал, что указ все же существовал, подписал его Борис Годунов в 1592 году, но сам документ был утерян. Поэтому сложно сказать, был ли он составлен на самом деле. Возможно, крестьян перестали отпускать вообще без всяких указов и документов.

Единственное письменное подтверждение того, что выход крестьянам был все же запрещен, содержится в письме царю, которое написали в 1595 году старцы Пантелеймоновского монастыря:

«Ныне по нашему (царя Федора. — Р. С.) указу крестьянам и бобылям выходу нет».

Крепостное право было отменено лишь в 1861 году. Историки сходятся во мнении, что сделано это было слишком поздно.

Приметы на Юрьев день

Георгий Победоносец в народе считался защитником веры и покровителем земледельцев и домашнего скота. Также за этим днем закрепились названия:

Юрьев день,

Юрий холодный,

Егорий зимний,

Георгий осенний.

Считалось, что именно в этот день приходили первые морозы, но когда приняли новый стиль и праздник с 26 ноября перешел на 9 декабря, примета с морозами работать перестала.

Люди к этому дню старались успеть подготовить дом к зиме: законопатить щели, утеплить окна, запастись дровами на зиму. Также до Юрьева дня нужно было отдать все долги, какие могли накопиться за год.

По погоде в этот день можно было определить, что будет с природой дальше.