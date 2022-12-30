Старый Новый год: в чем суть праздника и как его отмечать

Обжигающий холод, обыкновенное чудо, честный вор, взрослый ребенок — ряд можно продолжать, пока не начнет подводить память или воображение. Старый Новый год — такой же оксюморон, но в России праздник прижился.

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«Рамблер» рассказывает, как появился старый Новый год в России, как его отмечают и какие традиции с ним связаны.

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История праздника

Старый Новый год появился в России в 1918 году, когда правительство новой страны решило перейти с традиционного юлианского календаря, на новый — григорианский. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы летоисчисление в России совпадало с летоисчислением большинства стран мира. А раньше нередко случалось так, что письмо из России приходило в Европу раньше, чем было отправлено.

Так, календарь сдвинулся на две недели и в ночь с 13 на 14 января появился удивительный праздник — старый Новый год. Для тех, кому немного жаль расставаться с новогодней сказкой.

Церковь не стала переходить на григорианский календарь, но поскольку в специальном декрете было закреплено отделение церкви от государства и школы от церкви, молодое советское правительство не стало вмешиваться в этот вопрос. Поэтому Рождество в России отмечается 7 января, а не 25 декабря во многих других странах. А Новолетие, или Новый год, отмечается и вовсе 1 сентября. На 1 января приходится рождественский пост, поэтому отметить с размахом Новый год у тех, кто соблюдает посты, не получится.

Как отмечают старый Новый год в России

Традиция существует не только в России, но и многих странах СНГ. Зачем отказываться от лишнего повода для праздника? Конечно, к этому дню уже заканчивается примерно все, что было приготовлено к первому Новому году, поэтому фанатам праздника приходится готовить заново. Но так делают не все.

Чаще всего этот день отмечают, если он приходится на календарные выходные. На старый Новый год можно пригласить гостей или, наоборот, навестить самим тех, до кого не успели дойти в новогодние каникулы.

Еще один вариант — провести вечер в кругу семьи, посмотреть хороший фильм, например. Кстати, по телевизору часто в этот день меняют сетку вещания — показывают те же праздничные фильмы, и можно успеть посмотреть то, что не успели увидеть на каникулах.

Кстати, старый Новый год выпадает на святочную неделю, а значит в эти дни дети и взрослые, кому хватает энергии и задора, ходят колядовать. Сейчас, конечно, традиция уходит в прошлое, сложно представить себе, что родители разрешат своим детям звонить в квартиры незнакомых людей и просить угощение за песенку или стишок. Но если вас позвали в гости в эти дни, то можно нарядиться и что-то исполнить ради общего веселья. Если вы считаете себя приличным человеком, то придете в гости не с пустыми руками, несмотря на колядки.

Что подарить на старый Новый год

Если вы не успели поздравить дорогого вам человека на Новый год или сразу после, старый Новый год — прекрасная возможность исправиться. Поэтому выбирайте тот подарок, который планировали изначально и отправляйтесь дарить. Дед Мороз за вас это не сделает. Если нет задачи подарить что-то существенное, можно выбрать подарок из нашего списка.

Гаджеты

Уместны всегда! Причем это хороший подарок и для мужчин, и для женщин, и для детей. Это могут быть:

Беспроводные наушники

Портативные зарядные устройства

Кружка с подогревом для автомобилистов

Зимние аксессуары

Никогда не будут лишними и всегда создают особое настроение:

Варежки

Перчатки

Шарфы

Пледы

Книги