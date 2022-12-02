Церковные праздники в декабре 2022

Церковный календарь

Рождественский пост

Еще одно важное событие для всех православных верующих – рождественский пост, который начался еще в ноябре и продлится до Рождества. Он немного короче великого поста и длится 40 дней. Первая часть поста – до 20 декабря – менее строгая. Четыре раза в неделю – в субботу, воскресенье, вторник и четверг – можно есть рыбу, в среду и пятницу допускается только сухоядение, а в понедельник можно есть горячую пищу, но без масла. После 20 декабря рыба разрешается только в выходные дни, а самый строгий пост в последнюю неделю до Рождества.