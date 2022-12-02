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15 минут назад

Церковные праздники в декабре 2022

Алиса Селезнёва

В декабре православный календарь насыщен событиями – и большие праздники, и дни памяти, и рождественский пост.

Церковные праздники в декабре 2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечают православные верующие в декабре.

Видео дня

Церковный календарь

  • 1 декабря – день памяти мученика Платона Анкирского, а также мучеников диакона Романа Кесарийского, отроков Варула и Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
  • 2 декабря – праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», которая считается чудотворной, а также день памяти пророка Авдия.
  • 3 декабря – день памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы – один двенадцати главных христианских праздников.
  • 5 декабря – день памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.
  • 6 декабря – день памяти благоверного великого князя Александра Невского.
  • 7 декабря – день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, а также святого мученика Меркурия Смоленского.
  • 8 декабря – день памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
  • 9 декабря – день памяти преподобного Алипия-столпника.
  • 10 декабря – праздник иконы Божией Матери «Знамение», которая стала одним из первых образов Богородицы и считается чудотворной.
  • 11 декабря – день памяти мученика Иринарха Севастийского и семи святых жен.
  • 12 декабря – день памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
  • 13 декабря – день памяти апостола Андрея Первозванного, который, как и Христос, был распят на кресте. Считается покровителем России.
  • 14 декабря – день памяти праведного Филарета Милостивого.
  • 15 декабря – день памяти пророка Аввакума, предсказавшего разрушение Иерусалимского храма, а также день памяти мученицы Миропии Хиосской.
  • 16 декабря – день памяти преподобного Саввы Сторожевского, бывшего одним из первых учеников Сергия Радонежского и основавшего Сторожевский монастырь.
  • 17 декабря – день памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
  • 18 декабря – день памяти преподобного Саввы Освященного.
  • 19 декабря – день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Это один из самых почитаемых святых.
  • 20 декабря – день памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
  • 21 декабря – день памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского.
  • 22 декабря – зачатие Пресвятой Богородицы.
  • 23 декабря – день памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
  • 24 декабря – день памяти преподобного Никона Сухого.
  • 25 декабря – день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.
  • 26 декабря – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
  • 27 декабря – день памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского.
  • 28 декабря – день памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского.
  • 29 декабря – день памяти пророка Аггея, преподобной Софии, жены великого князя Василия III.
  • 30 декабря – день памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
  • 31 декабря – день памяти мучеников Севастиана и его дружины.

Рождественский пост

Еще одно важное событие для всех православных верующих – рождественский пост, который начался еще в ноябре и продлится до Рождества. Он немного короче великого поста и длится 40 дней. Первая часть поста – до 20 декабря – менее строгая. Четыре раза в неделю – в субботу, воскресенье, вторник и четверг – можно есть рыбу, в среду и пятницу допускается только сухоядение, а в понедельник можно есть горячую пищу, но без масла. После 20 декабря рыба разрешается только в выходные дни, а самый строгий пост в последнюю неделю до Рождества.

Праздники,Сергий Радонежский,
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