Выходные и праздничные дни в декабре 2022: когда россияне будут отдыхать

Российское правительство утвердило сроки предстоящих новогодних каникул - они продлятся девять дней. Подробно том, какими будут выходные в декабре в 2022 году, - читайте в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рабочие, выходные и праздничные дни декабря

Видео дня

В декабре нет государственных праздничных выходных, но есть День Конституции, 12 декабря. В эту дату в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция РФ, а с 1994-го 12 декабря было государственным праздничным и нерабочим днем.

Это изменилось с 2005 года - День Конституции стал памятным днем и работу в эту дату вернули.

В производственном календаре указано, что при пятидневной рабочей неделе в декабре 2022 года будет 22 рабочих дня. Норма рабочего времени составит 176 часов (при 40-часовой рабочей неделе).

Всего в декабре будет девять обычных выходных дней. При пятидневной рабочей неделе это субботы и воскресенья - 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, а также 31 декабря. Если человек работает на шестидневной рабочей неделе (к примеру, на заводе или в банке), выходных будет четыре - это воскресенья 4, 11, 18 и 25 декабря.

РИА Новости называет декабрь одним из самых выгодных месяцев для отпуска - в нем много рабочих дней и нет праздничных выходных.

30 и 31 декабря

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и автоматически становится выходным (но не праздничным) днем. Так как 31 декабря - не официальный праздничный выходной, режим работы в пятницу, 30 декабря, останется стандартным - без сокращения рабочего дня на час.

Министр труда РФ Антон Котяков сообщал, что последний день в году могут сделать праздничным и нерабочим на постоянной основе. Инициативу поддерживал и президент РФ Владимир Путин.

«У нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше», - отмечал он.

Путин подчеркивал, что 31 декабря в России «очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется».

«Известия» рассказали, что в декабре Госдума рассмотрит законопроект, призывающий сделать 31 декабря постоянным выходным. Документ предлагает поменять местами 31 декабря и 8 января, сделав день после Рождества рабочим.

Авторы законопроекта отмечают, что рабочие 31 декабря - непродуктивные дни, часть работников не в полном объеме выполняет свои функции, а другие берут на этот день отпуск и отгулы.

В Роструде напоминали, что работодатели имеют право объявить 31 декабря нерабочим самостоятельно, без указов правительства: для этого нужно выпустить локальный нормативный акт, предусматривающий, что этот день станет оплачиваемым выходным.

Новогодние каникулы

Приближающиеся новогодние каникулы продлятся девять дней - с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно.

При этом официальными праздничными выходными в производственном календаре значатся восемь дней - с воскресенья, 1 декабря, по воскресенье, 8 января. Выходной 31 декабря, как говорилось выше, - не праздничный.

В 2021 году в Superjob провели опрос россиян, почти половина участников которого (каждый второй или 49 процентов) одобрили длинные новогодние каникулы.

Каждому четвертому россиянину (25 процентов) было все равно, как долго они будут отдыхать в честь Нового года. Еще 17 процентов опрошенных заявили, что длинные новогодние каникулы давно следует сократить.

Эксперты Superjob считают, что пандемия и карантины изменили подход россиян к длинным праздникам: тех, кто одобряет каникулы длиннее недели, в 2021-м оказалось меньше, чем когда-либо в истории.

Чаще всего длинные каникулы одобряли россияне с зарплатами в 50 - 80 тысяч рублей. Отрицательно к долгому отдыху относились люди с заработком от 80 тысяч.

В 2022-м результаты опроса Superjob показали, что каждый шестой россиянин мечтает о более длинных новогодних каникулах.

Четверо из десяти россиян заявили, что оптимальная продолжительность каникул - это девять дней, как в этом году. Один из трех россиян считает, что отдыхать в честь Нового года нужно меньше, один из шести хочет больше новогодних выходных.

Новогодние каникулы длиною от одного до трех дней считают оптимальными 15 процентов россиян. Праздничные выходные от четырех до шести дней подходят 13 процентам респондентов, шесть процентов проголосовали за каникулы в семь - восемь дней, а 39 процентов поддержали девятидневный отдых.

Отдыхать от десяти до 13 дней хотят семь процентов опрошенных, а девяти процентам требуются две недели каникул. Праздники длиною в 14 дней чаще привлекали мужчин, чем женщин - 11 против шести процентов.