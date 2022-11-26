Многие регионы РФ пересмотрели свои подходы к празднованию Нового года и сократили часть расходов, чтобы направить на поддержку мобилизованных сэкономленные средства. Отменят ли новогодние праздники 2022-2023 полностью - читайте в материале «Рамблера».

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Новый год в Москве и Петербурге

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам проголосовать онлайн, проводить или нет в городе мероприятия в новогодние каникулы. Он отмечал, что Москва праздновала Новый год даже в 1942-м, когда СССР был под огромным давлением, миллионы семей страдали и каждая копейка была на счету.

По мнению Собянина, нельзя забывать свои традиции и отказываться от привычных радостей.

Глава города предложил считать не экономию на праздниках, а доходы от них, которые помогут направить на поддержку участников спецоперации «кратно больше». Также он призывал «не добивать» малый бизнес ограничениями, в которых нет необходимости.

По итогам голосования в мэрии сообщили, что Москву украсят к Новому году, но фейерверков и больших концертов на улицах не будет. В опросе приняли участие около 300 тысяч человек.

Больше 80 процентов респондентов поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничные декорации в городе, а 52 процента предложили отказаться от масштабных концертов.

Собянин рассказал, что в городе откроются парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля организуют мероприятия для семей мобилизованных - новогодние утренники и экскурсии. Также в парках и на площадках фестиваля будут собирать гуманитарную помощь.

Часть прибыли бизнеса и все доходы московского бюджета от праздников пойдут на поддержку военных, их родных и восстановление пострадавших районов.

Власти Санкт-Петербурга решили не устраивать фейерверк и не тратиться на праздничные концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, отменить фестиваль «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.

При это в городе решили не отказываться от новогодних программ для семей с детьми и детских елок.

Сэкономленные средства решено направить на добровольцев и мобилизованных - им закупят дополнительное снаряжение.

В Ассоциации туроператоров России выяснили, что 17 декабря на Манежной площади Петербурга откроется Рождественская ярмарка, на улицах города будет праздничная иллюминация, а местные рестораны готовятся проводить банкеты в новогоднюю ночь.

Новый год в регионах

Власти Калининграда решили не покупать новую елку на главную площадь и направили более 50 миллионов рублей на помощь мобилизованным и их семьям, а в Тульской области отказались от закупки новых уличных украшений. В Калуге и Курской области отменили концерты, массовые гулянья и фейерверки, но детские мероприятия и рождественские ярмарки состоятся.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил городам региона сократить расходы и отпраздновать Новый год скромнее, чем обычно.

В Республике Алтай «Известиям» рассказали о планах сократить расходы на фейерверки и иллюминацию, чтобы сэкономленные средства пошли на поддержку мобилизованных. В Крыму решили не тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние программы, но мероприятия в местных отелях отменять не станут. В Ростовской области для украшения улиц будут использовать украшения, оставшиеся с прошлых лет.

«Известия» подчеркивают, что ни в одном из регионов не планируют отменять детские новогодние мероприятия.

Мнение властей и общественников

В Минобороны и администрации президента РФ полную отмену празднований не поддержали.

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин отмечал, что у страны есть все необходимое для обеспечения войск. Отмену детских праздничных мероприятий «под предлогом поддержки вооруженных сил» он назвал «преждевременными и ненужными» инициативами.

Источник РИА Новости в Кремле также назвал отмену праздничных мероприятий «преждевременным и непроработанным» решением.

Замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич заявил «Известиям», что чиновникам не стоит «горячиться», отменяя празднования. По его мнению, в некоторых регионах, особенно отдаленных, «перегибают палку».