Новогодние праздники 2022 — 2023: как отдыхаем на Новый год

Не будет преувеличением сказать, что Новый год — самый любимый в России праздник. Уже в октябре во многих магазинах появляется праздничный декор и гирлянды, а уж в ноябре и подавно. И это вполне оправдано, ведь к Новому году принято готовиться заранее.

«Рамблер» рассказывает, как долго продлятся в этом году новогодние каникулы и какие праздничные дни будут перенесены.

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В этом году 31 декабря выпадает на субботу, это значит, что последним рабочим днем в 2022 году будет пятница — 30 декабря. Каникулы продлятся по 8 января включительно, а на работу нужно будет выходить в понедельник 9 января.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, нерабочими праздничными днями считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января. Среди них 1 и 7 января — государственные праздники:

1 января — Новый год,

7 января — Рождество.

Так как эти дни выпадают на выходные по календарю, нерабочие дни будут перенесены на пятницу — 24 февраля и понедельник — 8 мая в наступающем 2023 году.

Как сэкономить на подарках на Новый год

На самом деле важно всего лишь продумать, кому и что вы хотите подарить и в какую сумму уложиться. Составьте список имен, напишите напротив каждого стоимость возможного подарка, а затем думайте, что бы это могло быть. Вооружившись списком, стоит уже в ноябре посмотреть, какие товары участвуют в распродажах, выбрать и купить. В декабре цены немного подрастут. Но есть один лайфхак. Если вы собираетесь в гости не в новогоднюю ночь, а после нее, например, 2 января и позже, подарок можно купить после Нового года, в это время начинаются зимние распродажи, на которых можно неплохо сэкономить.

Когда покупать продукты на Новый год

Здесь тоже работает принцип — чем раньше, тем лучше. Конечно, это не касается скоропортящихся продуктов, но тот же зеленый горошек для непременного оливье действительно лучше купить заранее. И тоже начать нужно с составления меню и списка продуктов. Подумайте, что вы будете готовить и какие продукты вам для этого понадобятся. Возможно, вы не захотите никого приглашать к себе, а вместо этого предпочтете отправиться в гости. В этом случае все равно стоит позаботиться о том, чтобы купить что — то с чем вы придете. Как минимум это алкогольные напитки, которые вы планируете пить.

Если совсем ничего не хочется