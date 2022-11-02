Дмитриевская суббота в 2022: дата, что можно и нельзя делать

Дмитриевская родительская суббота – это суббота, которая предшествует дню памяти святого великомученика Дмитрия Солунского 8 ноября. В 2022 году она выпала на 5 ноября. Что это за дата, почему она стала называться родительской и какие действуют запреты в этот день? Рассказываем в материале «Рамблера».

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История Дмитриевской родительской субботы

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Дмитриевская родительская суббота – поминальный день, в который православная церковь молится за всех усопших – родителей, родственников, супругов, друзей. История дня начинается со времен правления князя Московского Дмитрия Донского, небесным покровителем которого был великомученик Дмитрий Солунский. Святой был казнен за исповедание христианства и считается покровителем воинов: на иконах он всегда изображается в воинских доспехах и с копьем.

После Куликовской битвы в 1380 году князь Дмитрий Донской велел установить специальную поминальную субботу на кануне своих именин для ежегодных заупокойных богослужений по всем воинам, которые погибли в сражении. Это более 250 тысяч человек. Первое богослужение прошло в Троицкой обители преподобного Сергия. В нем принимал участие сам князь. Однако позже в этот день стали поминать не только павших на поле битвы, но и всех умерших православных христиан.

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Чтобы не нарушить древние традиции, нужно соблюдать некоторые запреты. Что нельзя делать в поминальную субботу?

Не стоит ссориться с родными в этот день. Наши предки считали, что усопшим надо показать, что их потомки живут в мире и уважают друг друга.

Нельзя шить и прясть. Однако работа в целом не запрещается.

На Руси в этот день считали опасным стирать и полоскать белье, иначе можно «замылить» умершим глаза.

Еще одна плохая примета – оплакивать умерших, тосковать и горевать: об усопших лучше вспоминать со светлой радостью и любовью, несмотря на то, что это поминальный день.

Откажитесь от употребления алкоголя. Исключение составляет небольшое количество церковного вина.

Не организуйте в поминальную субботу шумные застолья. В Дмитриевский родительский день нельзя устраивать широкое веселье.

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Что нужно делать в родительский день

В поминальный день принято посещать кладбища и церкви. Главное в Дмитриевскую родительскую субботу – это молитвы. Придя в церковь, как правило, уже в пятницу накануне, нужно помолиться о прощении умершему его земных грехов и написать записки об упокоении с именами усопших. Указывать их нужно в родительном падеже и в церковном написании. Например: «Алексия», «Татианы». При этом важно, чтобы умершие были крещеными православными христианами.

Принято также приносить с собой в храм продукты в качестве пожертвования нуждающимся: конфеты, овощи, фрукты, крупы, растительные масла и другие. Нельзя однако нести в церковь для поминания усопших мясо и мясные продукты.