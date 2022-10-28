Что такое комсомол: день создания, цели и задачи ВЛКСМ

Комсомольская организация объявила о самороспуске в 1991 году, но несмотря на это, люди продолжают отмечать день ее создания как праздник.

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«Рамблер» рассказывает, как появился комсомол, чем занимались комсомольцы и какие задачи перед собой ставили.

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С чего все начиналось

Днем рождения комсомола считается 29 октября 1918 года, когда собрался I всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. На съезде было принято решение объединить разбросанные по стране союзы молодежи в единую организацию с общим центром, которая будет действовать под руководством Российской коммунистической партии. Так родился российский коммунистический союз молодежи, а сокращенно — РКСМ. Участники съезда утвердили основные принципы программы и устав. Одной из своих целей Российский коммунистический союз молодежи поставил «распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России».

После смерти Ленина в 1924 году было принято решение назвать организацию в его честь. Так, РКСМ было присвоено имя — Российский ленинский коммунистический союз молодежи, а в 1926 году потребовалась еще одна смена названия Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ) был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В Уставе ВЛКСМ было прописано:

«ВЛКСМ — самодеятельная общественная организация, объединяющая в своих рядах широкие массы передовой советской молодежи. Комсомол — активный помощник и резерв Коммунистической партии Советского Союза. Верный ленинским заветам ВЛКСМ помогает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической партии, является активным проводником партийных директив во всех областях коммунистического строительства».

Высшим органом управления ВЛКСМ был Всесоюзный съезд, а в период между съездами руководящую функцию выполнял Центральный комитет ВЛКСМ, который также избирал Бюро и Секретариат.

Первым секретарем ЦК комсомола стал Ефим Викторович Цетлин, позже на этом посту его сменил Владимир Михайлович Зюкин, он же стал и последним.

Как стать комсомольцем

Вступить в ряды комсомольцев можно было, начиная с 14 до 28 лет. Сделать это можно было в школах и других учебных заведениях, на предприятиях, в колхозах, совхозах, частях Советской Армии и флота. Практически везде были первичные организации ВЛКСМ. За все время существования организации через нее прошли более 200 миллионов человек.

Награды, которые получил ВЛКСМ

Первую награду организация получила в 1928 году, это был орден Красного Знамени, который вручали за боевые заслуги. В годы гражданской войны комсомольцы были активными участниками боевых действий.

В 1931 году ВЛКСМ получил орденом Трудового Красного Знамени за инициативу в социалистическом соревновании.

В 1945 году организацию наградили орденом Ленина за заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в период войны. За годы Великой Отечественной войны 3,5 тысячи комсомольцев заслужили звания Героев Советского Союза, а всего были награждены 3,5 миллиона комсомольцев различными орденами и медалями.

Второй орден Ленина ВЛКСМ получил в 1948 году за вклад в восстановление разрушенного немецко фашистскими захватчиками народного хозяйства. А третий орден Ленина был присвоен организации в 1956 году за активное участие в освоении целинных и залежных земель.

В честь 50-летия ленинского комсомола в 1968 году ВЛКСМ получил орден Октябрьской Революции.

Роспуск ВЛКСМ

В сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было решено, что организация исчерпала свою политическую роль. ВЛКСМ объявил о самороспуске. Правда не все участники согласились с этим решением.

Восстановление

Уже весной 1992 года в два этапа прошел XXIII восстановительный съезд ВЛКСМ, на котором собрались 102 делегата из России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии и Приднестровья. Первым секретарем избрали Андрей Езерский. В 1993 году организацию решил покинуть Российский коммунистический союз молодежи. На XXVI съезде ВЛКСМ, прошедшем в Киеве в 2001 году, организация была преобразована в международное молодежное коммунистическое объединение Союз комсомольских организаций–ВЛКСМ (СКО-ВЛКСМ).