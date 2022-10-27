День водителя в России 2022: когда отмечается и история праздника

Вообще-то этот праздник все называют по-разному: и день водителя, и день автомобилиста, и день работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, день шофера — все варианты правильные.
«Рамблер» рассказывает, как появился профессиональный праздник у автомобилистов и как его принято отмечать.
Поздравлять автомобилистов в определенный день решили еще во времена Советского Союза. Так, в 1976 году вышел Указ президиума Верховного Совета Советского Союза «О Дне работников автотранспорта», который, согласно указу, решено было отмечать в последнее воскресенье октября. В 1980 году праздник получил новое название «День автомобилиста», но дата осталась прежней. В СССР праздник был очень популярен, так что поздравляли водителей не только другие водители.
В 1996 году было решено объединить два праздника и поздравлять в один день и автомобилистов, и дорожников. Это решение нашло свое отражение и в название праздника, который стал «Днем работников автотранспорта и дорожного хозяйства». Но идея не прижилась, и в 2000 году праздники разделили: дорожников стали поздравлять в третье воскресенье октября, а водителей — по-прежнему в четвертое. Но и это еще не все.
В 2012 году в этот день было решено поздравлять и работников городского транспорта, поэтому праздник стал называться «День работника автомобильного и городского транспорта».
Праздник не имеет постоянной даты, но всегда отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году День автомобилиста выпадает на 30 октября. Это значит, что в воскресенье — 30 октября — можно поздравлять всех, чья профессия связана с транспортом. Причем не только водителей, но и тех, кто занимается обслуживанием автомобилей — слесарей, механиков, монтажников, конструкторов, инженеров, диспетчеров и так далее. На самом деле перечислять всех так или иначе причастных можно очень долго. И, конечно же, водители-любители вряд ли будут против того, чтобы принять поздравления в этот день, ведь они каждый или не каждый день садятся за руль и становятся участниками общего дорожного движения.
Праздник действительно стал народным, поэтому отмечают его все желающие так, как им нравится. Но у профессионалов в этот день свои традиции. Обычно к празднику выплачивают премии и вручают награды отличившимся сотрудникам. На предприятиях проводятся концерты и другие торжественные мероприятия.
В некоторых городах ко Дню водителя устраивают автопробеги, проводят конкурсы на лучший тюнинг или открывают тематические выставки, например, ретро-автомобилей.
На самом деле дарить можно, что угодно, но в первую очередь нужно подумать о том, чего не хватает человеку для полного счастья за рулем. Что это может быть:
• Термокружка с подогревом от прикуривателя
• Впитывающие коврики
• Магнитный держатель для телефона
• Плечики для одежды
• Поддерживающая подушка для шеи или поясницы
• Органайзер в салон или в багажник
• Набор инструментов или мультитул
Некоторым товарищам стоит подарить обновленные Правила дорожного движения, чтобы они не забывали о том, что кроме них на дорогах есть и другие участники — водители и пешеходы.