День водителя в России 2022: когда отмечается и история праздника

Вообще-то этот праздник все называют по-разному: и день водителя, и день автомобилиста, и день работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, день шофера — все варианты правильные.

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«Рамблер» рассказывает, как появился профессиональный праздник у автомобилистов и как его принято отмечать.

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История праздника

Поздравлять автомобилистов в определенный день решили еще во времена Советского Союза. Так, в 1976 году вышел Указ президиума Верховного Совета Советского Союза «О Дне работников автотранспорта», который, согласно указу, решено было отмечать в последнее воскресенье октября. В 1980 году праздник получил новое название «День автомобилиста», но дата осталась прежней. В СССР праздник был очень популярен, так что поздравляли водителей не только другие водители.

В 1996 году было решено объединить два праздника и поздравлять в один день и автомобилистов, и дорожников. Это решение нашло свое отражение и в название праздника, который стал «Днем работников автотранспорта и дорожного хозяйства». Но идея не прижилась, и в 2000 году праздники разделили: дорожников стали поздравлять в третье воскресенье октября, а водителей — по-прежнему в четвертое. Но и это еще не все.

В 2012 году в этот день было решено поздравлять и работников городского транспорта, поэтому праздник стал называться «День работника автомобильного и городского транспорта».

День водителя в 2022 году

Праздник не имеет постоянной даты, но всегда отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году День автомобилиста выпадает на 30 октября. Это значит, что в воскресенье — 30 октября — можно поздравлять всех, чья профессия связана с транспортом. Причем не только водителей, но и тех, кто занимается обслуживанием автомобилей — слесарей, механиков, монтажников, конструкторов, инженеров, диспетчеров и так далее. На самом деле перечислять всех так или иначе причастных можно очень долго. И, конечно же, водители-любители вряд ли будут против того, чтобы принять поздравления в этот день, ведь они каждый или не каждый день садятся за руль и становятся участниками общего дорожного движения.

Как принято отмечать День водителя

Праздник действительно стал народным, поэтому отмечают его все желающие так, как им нравится. Но у профессионалов в этот день свои традиции. Обычно к празднику выплачивают премии и вручают награды отличившимся сотрудникам. На предприятиях проводятся концерты и другие торжественные мероприятия.

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В некоторых городах ко Дню водителя устраивают автопробеги, проводят конкурсы на лучший тюнинг или открывают тематические выставки, например, ретро-автомобилей.

Что подарить водителю

На самом деле дарить можно, что угодно, но в первую очередь нужно подумать о том, чего не хватает человеку для полного счастья за рулем. Что это может быть:

• Термокружка с подогревом от прикуривателя

• Впитывающие коврики

• Магнитный держатель для телефона

• Плечики для одежды

• Поддерживающая подушка для шеи или поясницы

• Органайзер в салон или в багажник

• Набор инструментов или мультитул