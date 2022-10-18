Хэллоуин 2022: когда будет и как отмечают праздник в России

В России Хэллоуин появился относительно не давно, но многие его с удовольствием отмечают. Для магазинов и кафе — это отличный повод сменить декорации и привнести что-то новое в меню для привлечения посетителей, а для людей — просто лишний повод повеселить самих себя и своих близких.

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История праздника: Самайн или День всех святых

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История праздника корнями уходит в глубокую древность. Считается, что современный Хэллоуин продолжает традиции кельтского Самайна, который отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября. Кельты делили весь год на две части. Осенью они отмечали Самайн, когда земля переходила во власть сил зла, вся природа умирала, а в ночь с 31 октября на 1 ноября приоткрывалась дверь в загробный мир, когда души умерших приходили навестить покинутый ими мир. Кельты опасались, что вмести покойными родственниками, с того света придут злые духи. Весной же все менялось — с 30 апреля на 1 мая — они отмечали Вальпургиеву ночь, когда природа оживала, а земля вновь переходила под покровительство сил добра.

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С распространением христианства языческие традиции трансформировались, но не ушли совсем. А если не можешь с чем-то бороться, то это нужно возглавить. Видимо, так в VIII веке рассуждал римский папа Григорий III, когда перенес День всех святых на 1 ноября. Канун праздника пришелся на 31 октября и стал называться All Hallows Even, что народ сократил до Halloween.

Когда отмечают Хэллоуин в 2022 году

Каждый год праздник отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Но готовиться к нему принято заранее. Так, примерно, за две-три недели в магазинах появляется всевозможная атрибутика к празднику: свечи, декоративная паутина, подсвечники в виде тыкв с вырезанными глазами и щербатыми улыбками и многое другое. Кафе вносят изменения в меню, торговые центры и магазины украшают помещения внутри и снаружи. Главное — создать атмосферу, а настроение появится само.

Как отмечают Хэллоуин в России

В России этот праздник отмечают не так массово, как на родине, в Великобритании, Ирландии и северной Франции. Там традиции этого праздника очень сильны. Многие бары устраивают тематические вечеринки, куда принято наряжаться в самые разные костюмы, чем страшнее и ужаснее, тем лучше. А дети ходят по домам и просят угощения, что можно сравнить с отечественными колядками на Рождество, когда принято было наряжаться, гулять по улицам и заходить во все дома за угощениями.

В крупных и не очень российских городах также можно найти места, где можно подышать атмосферой праздника и даже попасть на костюмированную вечеринку. А еще можно устроить праздник самим себе и детям в собственной квартире. Тем более что для этого все есть.

Как нарядиться: идеи костюмов на Хеллоуин

На самом деле вариантов масса — от традиционных ведьм, скелетов и зомби до героев фильмов ужасов. Можно купить готовый костюм, а можно проявить фантазию и создать костюм самому. Иногда достаточно одной яркой детали, чтобы образ получился. Так, это может быть повязка на глаз, как у пирата, длинные черные накладные ногти и колпак, как у ведьмы, ободок с ушками летучей мыши и черная помада — и так далее.

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Кроме наряда, важно продумать макияж. Здесь даже больше возможностей воплотить все свои идеи. Просмотрите несколько видео-уроков, которых довольно много в свободном доступе, выберите то, что можете и хотите реализовать, пару раз потренируйтесь и в день Х вы будете великолепны.

Как украсить дом на Хеллоуин

Здесь все очень просто — открываете любимое приложение, вбиваете в поиск «декор на хэллоуин» и выбираете то, что подойдет в ваш интерьер.

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Это могут быть тематические постеры, декоративные подушки и пледы в черно-оранжевых цветах, искусственная паутина, гирлянды с фонариками в форме тыкв или черепов, стеклянные кружки в виде черепов, формочки для льда — и это далеко не полный список того, что можно использовать для украшения дома.

Что приготовить на Хэллоуин

Хэллоуин давно и прочно ассоциируется с тыквой: подсвечник из тыквы с прорезями в виде глаз и рта — главное украшение и символ праздника. Во-первых, вырезать тыкву можно вместе с детьми, это весело и интересно, но только учитывайте возраст. Двухлетнему малышу скорее всего вы не сможете объяснить, что размахивать ножом может быть опасно и для него самого, и для окружающих. А вот песочное печенье в форме тех же тыквочек и черепов вполне можно приготовить вместе. Еще один вариант хэллоуинской выпечки — пальцы мертвеца. Для этого используется тоже самое песочное тесто, можно купить форму, а можно попробовать слепить их самостоятельно, главное — украсить половиной очищенного миндального орешка, который будет изображать острый ноготь покойника.

Самое простое, но при этом эффектное блюдо — тыквенный суп-пюре. Запоминайте рецепт. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриный бульон

Тыква

Лук-порей

Небольшой кусочек свежего имбиря

Нескольку зубчиков чеснока

Соль, перец, жира по вкусу

Сливки, зелень петрушки, тыквенные семечки для украшения при подаче