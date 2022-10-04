День учителя 2022: дата, история и как поздравить своего учителя

В школе человек проводит примерно десять лет свой жизни (9 или 11 в зависимости от того, куда выпускник пойдет учиться дальше). И конечно, же это время навсегда остается в памяти, как и учителя, которые сопровождали подрастающего ребенка на этом пути. Одних учителей мы будем помнить всю жизнь, других быстро забудем, но и те, и другие так или иначе повлияли на то, какими мы выросли. «Рамблер» рассказывает, в какой день учителей принято поздравлять с их профессиональным праздником и что можно подарить.

Какого числа отмечается День учителя и история праздника

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В нашей стране история праздника началась с октября 1965 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года был введен День учителя, который отмечался в первое воскресенье октября. Позже этот праздник был подтвержден еще одним указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах». Праздник отмечался во всех советских республиках.

После распада Советского Союза во многих бывших республиках, в том числе и России, День учителя перенесли на 5 октября. В этот день отмечается Всемирный день учителей, праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Дата была выбрана неслучайно. В этот день в 1966 году на конференции, организованной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был принят первый международный документ, который регламентировал условия труда педагогов, — рекомендация «О положении учителей».

По-прежнему в первое воскресенье октября праздник отмечается в Белоруссии, Казахстане, Латвии и на Украине. В других странах также есть свои дни, в которые принято поздравлять учителей. Например:

в Мексике — 15 мая,

в Таиланде — 16 января,

в Турции — 24 ноября,

в Узбекистане — 1 октября, выходной день,

в Испании — 27 ноября,

в Китае — 10 сентября,

в Греции — 30 января,

в Бразилии — 15 октября.

Почему эта профессия так важна

Переоценить значимость учителя для школьника невозможно, педагог не только передает знание, он показывает пример и становится авторитетом. Не у всех школьников и их родителей получается грамотно выстроить общение и взаимодействие, но, когда оно налажено, результаты могут быть феноменальными.

Учитель выполняет две главные функции, возложенные на него обществом, — он учит и воспитывает. Дети проводят в школе большую часть времени, а потом еще выполняют домашние задания. Задача родителей — создать такие условия своему ребенку, чтобы учиться было легко. Но это не значит, что нужно сидеть и учить уроки вместе или даже за него, наоборот, нужно научиться доверять своему ребенку, чтобы он не боялся брать на себя ответственность за свои поступки.

Поэтому настолько важно найти общий язык с учителем, рассказать ему, как ведет себя ребенок дома, какой у него характер, в чем его сильные и слабые стороны — все это поможет педагогу выбрать правильный подход к ученику.

Важно понимать: что учитель не враг вам и вашему ребенку, а наоборот — друг и помощник, поэтому нужно слушать, что говорит педагог, и выполнять его рекомендации.

Что подарить учителю на День учителя

На самом деле выбор весьма ограничен, но это и к лучшему. Стоимость подарка не должна превышать трех тысяч рублей, иначе это может быть расценено как взятка. Итак, что это может быть за подарок.

Канцелярия

Действительно учителя используют много тетрадей, ежедневников, ручек, стикеров, скрепок и других мелочей, которые существенно упорядочивают процесс подготовки к урокам. Выбирайте красивое, если сомневаетесь, дарите сертификат.

Вместо цветов

Если в кабинете у учителя много живых растений, то вместо традиционного букета, можно подарить живое растение. Единственное, что вам нужно вспомнить, на какую сторону выходят окна. Идеально, если это восток или запад, многие растения подойдут. Южные окна любят солнцелюбивые растения, а для северных подойдут теневыносливые.

Вместо конфет

На самом деле в продуктовые подарочные наборы включают гораздо больше интересной и вкусной еды, а не только лишь конфеты. Чай, кофе, пасты из орехов, необычный мед, шоколад ручной работы, редкие сорта сыра, мясные нарезки, слабосоленая рыба, икра — выбирайте готовые или составляйте сами, если уверены в своих силах.

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