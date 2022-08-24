Какой сегодня праздник: 24 Августа 2022 года, среда

Ежегодно 24 августа отмечается день рождения картофельных чипсов. Кто придумал вредную закуску, которую обожают по всему миру, читайте в материале «Рамблера».

Считается, что картофельные чипсы случайно придумали в ресторане одного из отелей Нью-Йорка в результате скандала 24 августа 1853 года. Один из посетителей заведения отказался от местного «картофеля фри», пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Тогда шеф-повар Джордж Крам, решив подшутить над недовольным мужчиной, нарезал картофель буквально толщиной с бумажный лист и обжарил на масле до хруста. «Чипсы Саратога» (так их стали называть впоследствии) понравились клиенту и его компании и стали фирменным блюдом ресторана.

Видео дня

В 1860 году Джордж Крам стал владельцем собственного ресторана, изюминкой которого явилась большая корзина с чипсами у входа. Заведение быстро стало модным местом среди приезжих на курорт богатых американцев. Крам не продавал чипсы на вынос, но вскоре из-за простоты рецепта закуска стала предлагаться в большинстве ресторанов. А уже в 1890 году в Кливленде их стали продавать в уличном фургоне. Через несколько лет (в 1895) появилась возможность упаковки чипсов в пищевую вощеную бумагу (благодаря Лоре Скаддер). В 1932 году Херман Лэй учреждает в Нэшвилле (штат Теннесси) марку Lay's, которая стала первым национальным брендом чипсов, дожившим до наших дней. В конце 50-х годов чипсы стали самым известным рекламным продуктом.

В Советском союзе первые чипсы появились в 1963 году и назывались «Хрустящий картофель Московский в ломтиках».

Отметим, что на дне рождении картофельных чипсов праздники не заканчиваются: 24 августа также отмечают День Жажды. Волонтеры и активисты проводят спортивные и образовательные мероприятия, а также различные конкурсы, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время. В России праздник не получил масштабного распространения, как на Западе. Большая часть населения попросту не знает о его существовании.