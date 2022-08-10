Николай Чудотворец: жизнеописание, иконы, как помогает святой

Святитель Николай Чудотворец, он же Николай Угодник, или Никола Можайский — один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В месяцеслове есть три праздника, посвященных Николаю Чудотворцу: 11 августа — рождество святителя, 19 декабря — день его смерти и 22 мая — день прибытия мощей святого в итальянский город Бари.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жизнеописание святителя и чудотворца Николая

Видео дня

Николай Угодник родился в III веке в римской провинции Ликия, расположенной на полуострове Малая Азия. С детства он был очень религиозным и решил посвятить свою жизнь христианству. Мальчик целыми днями изучал Священное писание, а ночью молился. Когда Николай вырос, он был возведен в сан священника, а потом стал епископом города Миры.

На этом посту святитель Николай активно боролся с язычеством и ересью. В частности, ему приписывают разрушение храма греческой богини Артемиды. По одному из сказаний, во время собора Церкви Николай Угодник дал пощечину пресвитеру Арию — основоположнику учения о том, что Иисус Христос — это не Бог, а творение, не единосущное Богу. Правда, согласно другим версиям, на самом деле такого инцидента на соборе не было.

Чудеса и деяния

На Руси святителя и чудотворца Николая прозвали Угодником. Считается, что он помогает верующим почти во всем — исполняет просьбы, касающиеся ведения дел, получения прибыли или замужества. Известен Николай Угодник и как покровитель моряков и путешественников. Если обратиться к святому с молитвой при буре, он может спасти от кораблекрушения. Одно из чудес, совершенных святителем Николаем — воскрешение моряка, который в шторм упал с корабельной оснастки и разбился насмерть.

Николай Чудотворец известен также как защитник несправедливо осужденных и избавитель от внезапной смерти. Однажды он спас трех жителей Мир, приговоренных к казни из-за клеветы. Осужденные уже преклонили колени и ожидали удара палача, когда епископ, прибывший к месту казни, вырвал меч из его рук и освободил людей.

Известна история о том, как святитель Николай помог трем сестрам без приданого выйти замуж. Отец девушек не мог найти им женихов и решил извлечь прибыль из красоты девиц. Об этом узнал Николай Угодник. Святой захотел спасти сестер от злой участи. Он подбросил в дом, где жили отец с дочерьми, мешок с золотом и скрылся, чтобы остаться неузнанным. Увидев мешок, глава семейства обрадовался. Он выдал одну из дочерей замуж, использовав золото Николая Угодника как приданое. Потом святой подбросил в дом еще один такой же мешочек — и вторую дочь тоже выдали замуж. Когда святитель подкинул золото в третий раз, хозяин дома услышал звон монет и бросился на улицу, чтобы узнать, кто его благодетель. Он увидел святителя и чудотворца Николая, упал ему в ноги и стал благодарить.

Со святителем Николаем отождествляется фольклорный рождественский персонаж Санта-Клаус. По католическому преданию, мешочек с золотом, брошенный Николаем Угодником в окно, попал в чулок, который сушился у печи. Поэтому на Западе существует традиция перед Рождеством вывешивать на видном месте чулки. Считается, что сказочный дед положит туда подарки.

Еще одно чудо святителя Николая — мироточение его тела, которое началось сразу после смерти святого. Когда Николая Угодника похоронили, к его могиле в Мирах стали приходить паломники. Позже над местом погребения был построен храм, где хранились мощи святого.

Общественное достояние

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая

В ХХI веке город Миры был заполонен турками, которые разграбляли христианские святыни. На фоне этих событий купцы из итальянского Бари с целью вернуть своему городу утерянный статус религиозного центра решили похитить из Мир мощи святителя и чудотворца Николая. Купцы посчитали, что их никто не обвинит в краже реликвии из места, где она постоянно подвергается опасности.

Придя в храм святителя и чудотворца Николая, барийцы связали охранявших мощи монахов, забрали мощи, перенесли их на свой корабль и доставили домой. В могиле остались лишь небольшие фрагменты останков, которые позже, в ходе первого крестового похода были перевезены в Венецию.

Что значит «Никола Осенний», «Николай Зимний», «Никола Вешний» и «Никола Мокрый»

Первые три из этих наименований связаны с временами года, когда отмечаются посвященные святому Николаю праздники.

Никола Зимний — день памяти святителя, приуроченный к дате его смерти (19 декабря).

Никола Летний, или Никола Осенний — рождество святого (11 августа).

Никола Вешний, или Летний — перенесение мощей святителя в Бари (22 мая).

Святого еще называют Никола Мокрый. Это связано с тем, что он считается покровителем моряков.

РИА Новости

Традиции праздников, посвященных святому

В старину на Николу Зимнего в домах устраивали праздничные застолья. Верующие пекли пироги с рыбой, варили пиво и брагу. Этот праздник считался стариковским. Уважаемые пожилые люди накрывали стол и вели беседы. В это время молодые катались на санках, пели песни и водили хороводы, пишет «Фома».

На Николу Вешнего устраивали крестные ходы. Крестьяне шли с иконами святого в поля и совершали молебны у колодцев, прося послать им дождь.

В Рождество Николая Чудотворца (Никола Летний) верующим полагается сходить в храм или помолиться святому дома. В этот день нельзя сквернословить, ссориться, сплетничать и употреблять алкоголь. Принято подавать милостыню нуждающимся, ведь Николай Угодник всегда старался помочь бедным, пишет сайт vn.ru.

Иконы

В иконографии святителя Николая выделяют изображения Николы Зимнего и Николы Вешнего. На «зимнем» святом всегда надета епископская митра, а «вешний» изображен с непокрытой головой.