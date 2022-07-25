День Военно-морского флота в 2022 году: дата, история, как отмечают праздник в России

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. Рассказываем, что это за праздник и какого числа он отмечается в 2022 году.

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История праздника

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Идея проводить праздник в честь флота принадлежит еще Петру I. Царь решил приурочить празднования ко дню победы в Гангутском сражении, когда русские одолели шведов. Это произошло 7 августа (27 июля по старому стилю) 1714 года. Исход битвы при Гангуте стал первой в истории морской победой России.

Позже, в СССР День Военно-морского флота был учрежден постановлением Совета народных комиссаров и Центрального комитета ВКП(б) от 22 июня 1939 года. День ВМФ стали ежегодно отмечать 24 июля. В 1988 году профессиональный праздник военных моряков был перенесен с фиксированной даты на последнее воскресенье июля в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР.

В современной России День ВМФ отмечается по указу президента Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Поскольку праздник отмечается в последнее воскресенье июля, в 2022 году он приходится на 31 число этого месяца.

Традиции

В День ВМФ традиционно проходят торжественные построения личного состава флотских частей. На боевых кораблях поднимают Андреевский и сигнальные флаги. В местах базирования флотов проводятся парады и военно-спортивные соревнования. Для гражданских на боевых кораблях организуются дни открытых дверей. Как правило, мероприятия завершаются праздничным салютом.

С 2017 года в Санкт-Петербурге в День ВМФ проходит главный военно-морской парад. В нем участвуют моряки Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В День ВМФ также традиционно проводятся парады боевых кораблей. Суда проходят вдоль городских набережных, где собираются зрители, напоминает kp.ru.

По случаю праздника проводятся концерты с участием звезд, выставки, конкурсы, встречи ветеранов. Руководство поздравляет и награждает военных моряков.

РИА Новости

Как проходит праздник в Санкт-Петербурге

Полюбоваться на военные корабли, которые должны принять участие в главном параде в Северной столице, можно уже за несколько дней до этого мероприятия. Суда заранее прибывают в акваторию Невы, и особо красивый вид на них открывается с балконом и крыш, пишет сайт "А что в Петербурге".

Список некоторых боевых кораблей, которые прибыли в город в конце июля 2022 года накануне праздника, приводит сайт 47channel. Вот их перечень:

Малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово";

Корабли противоминной обороны "Павел Хенов" и "Александр Обухов";

Патрульные катера "П-436" и "Евгений Колесников".

Противодиверсионные катера "П-471", "П-468, "Нахимовец" и "Юнармеец Татарстана".

Кроме того, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" встал на Неве между Благовещенским и Дворцовым мостами. В акватории Большого Кронштадтского рейда также можно увидеть суда, которые должны принять участие в главном параде. В частности, там находятся атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" и десантный корабль "Иван Грен".

РИА Новости

Петербургский парад состоит из трех частей. Это пролет военных самолетов, прохождение кораблей, а также марш курсантов военных училищ. Участники марша проходят по Адмиралтейскому проспекту до Сенатской площади.

В 2022 году зрителей, которые соберутся на парад в Петербурге, ожидают некоторые новинки. На праздник, который отмечается в последнее воскресенье июля, прибудет первый женский экипаж патрульного катера «Раптор», а также малый ракетный корабль «Углич» с размещенными на нем крылатыми ракетами «Калибр». Мероприятия завершатся праздничным салютом.

Парады состоятся и в других городах базирования ВМФ — Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске, а также в сирийском городе Тартус, который стоит на Средиземном море. Там находится единственный за пределами постсоветского пространства российский пункт материально технического обеспечения флота.

Состав Военно-морского флота