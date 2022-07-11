Всемирный день шоколада: дата, история праздника, как отмечают

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведен во Франции в 1995 году. Что нужно знать об этой дате и, конечно же, шоколаде, читайте в материале «Рамблера».

Родиной шоколада считается Мексика. Еще древние племена майя растирали какао-бобы, смешивали их с вином и добавляли пряные травы. Получался напиток, который называли xocolatl (что в переводе означало «горькая вода»). В него также добавляли жгучий перец и зерна сахарной кукурузы. Позже на землю аборигенов Латинской Америки вторглись испанцы во главе с Кортесом, который и наладил поставки какао по всей Европе. Испанские монахи и идальго изменили рецепт напитка, исключив специфические ингредиенты и добавив в него сахар. Правда, первое время доступно лакомство было только высшей аристократии и существенно отличалось от привычного нам какао.

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В таком виде шоколад употребляли до середины XIX века. И только в 1847 году британский кондитер Фрай сделал революционное открытие: добавил в десерт какао-масло, из-за чего шоколад застыл и затвердел. Так появился первый плиточный шоколад. В 1875 году швейцарец Дэниел Питер добавил в шоколадную пасту (смесь какао-масла и тертого какао) сухое молоко — так поклонники лакомства смогли попробовать молочный шоколад. Кстати, в России шоколад появился при Петре I — царь привез его с Запада вместе с кофе.

Как отмечают Всемирный день шоколада

Изначально французы задумывали этот праздник, как национальный, но любителям сладкого пришлась по нраву эта идея, и торжество стали отмечать во всем мире. В этот день (в некоторых странах Всемирный день шоколада отмечают еще 7 июля, 13 сентября и 29 ноября) мировые кондитерские фабрики устраивают дни открытых дверей, показывают мастер-классы по изготовлению различных угощений, а также рассказывают об их пользе и вреде. Это еще не все: в праздник во многих странах устраивают забавные и увлекательные конкурсы на поедание лакомства, создается уникальный боди-арт (растопленный шоколад наносится на тело), принимаются ванны из шоколадного напитка, открываются тематические ярмарки и выставки.

В России есть три музея шоколада – в Москве, в Санкт-Петербурге и в Покрове. В последнем в 2009 году даже открыли первый памятник шоколаду под названием «Бронзовая фея». Статуя высотой в 3 метра установлена рядом с музеем шоколада. Каждый год там проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки и выставки, а также продают шоколад в разных его видах: от сувениров — до сладкой одежды!

В Германии построили целую шоколадную страну (Шоколандию), куда в праздник (да и не только) съезжаются сладкоежки со всего мира, где им проводят дегустации разных сортов лакомства, экскурсии, а также организовывают развлекательную программу. В Швейцарии же создали «шоколадный поезд», который возит всех желающих по местным фабрикам.

В Исландии существует интересная традиция: во Всемирный день шоколада там жгут костры, тем самым выражая лакомству почтение.

Интересные факты о шоколаде

Самым полезным считается черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов (свыше 70 %). Он улучшает зрение, память, скорость реакции, уменьшает риск инсульта и инфаркта, онкологических заболеваний, укрепляет иммунитет. Это еще не все: темный шоколад может нормализовать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Главное, во всем знать меру и не поглощать лакомство тоннами.

Шоколад является отличным афродизиаком, поскольку повышает либидо. Ощущение таяния во рту лакомства погружает человека в продолжительное состояние эйфории, что сравнимо по удовольствию со страстным поцелуем.

Самую большую плитку шоколада изготовили англичане. Ее вес составляет 5,8 тонн.