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45 минут назад

Как отдыхаем в 2023 году: календарь праздничных и выходных дней в России от Минтруда

Елена Прошина

Минтруд проинформировал о том, как россиянам предстоит отдыхать в 2023 году. Согласно производственному календарю, опубликованному ведомством, выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье) будут перенесены на 24 февраля и 8 мая.

Как отдыхаем в 2023 году: календарь праздничных и выходных дней в России от Минтруда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 декабря россияне будут отдыхать в связи с тем, что этот день выпадает на субботу. Новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря по 8 января включительно. Так, у граждан будет возможность отдохнуть девять дней.

Следующие длинные выходные в 2023 году предстоят в феврале. Отдых приурочен ко Дню защитника Отечества. В стране будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля.

По традиции россияне не будут работать 8 марта — в Международный женский день. Майские праздники поделят на две части: сначала граждане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, затем - с 6 по 9 мая. Дни с 10 по 12 июня будут также нерабочими в связи с Днем России. С 4 по 6 ноября россияне не будут трудиться в честь Дня народного единства.

Рамблер

Ранее сообщалось, что парковать автомобили с 1 по 7 января в Москве можно будет бесплатно. Речь идет обо всех улицах столицы. При этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 8 января начнут действовать воскресные правила. Так, россияне должны будут платить только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час, пояснил он.

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