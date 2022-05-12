12 мая: что можно и что нельзя делать в этот день

Православные 12 мая отмечают День девяти целителей в память о мучениках, проповедовавших христианство в Малой Азии в III веке. Эти проповедники были арестованы правителями-язычниками в городе Кизик, подвергнуты пыткам и мученической смерти. Считается, что девять кизических святых помогают при болезнях и эпидемиях. Их мощи почитаются как чудотворные, напоминает mk.ru.

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Имена этих целителей — Феогнид, Руф, Магн, Феодот, Фавмасий, Антипатр, Феостих, Артема, и Филимон. В честь них на Руси было возведено немало храмов, отмечает "Царьград".

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Что нужно делать в День девяти целителей

В старину в День девяти целителей было принято ходить к знахарям, чтобы поправить здоровье. Помимо этого полагалось собирать лекарственные травы. Люди верили, что в этот день растения наделены особой силой и помогают победить даже тяжкие недуги.

Кроме того, 12 мая верующие молились мученикам об избавлении от лихорадки и оспы и читали заговор от девяти бед:

"Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел".

Чтобы запастись здоровьем на год вперед, нужно было выполнить особый ритуал: в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру.

Что нельзя делать в День девяти целителей

Согласно старинным поверьям, 12 мая нельзя безвылазно сидеть дома. Считалось, что в противном случае можно заболеть.

Также в этот день запрещено завидовать. Если не соблюдать это правило, мученики почувствуют камень на душе и могут наслать на завистника болезни в наказание.

В день 12 мая не полагается никому рассказывать о своих планах. Иначе могут появиться обстоятельства, которые помешают реализации задуманного.

Кроме того, в День девяти мучеников нельзя перекладывать свои обязанности на других людей — мужа (жену), друзей, коллег. Того, кто нарушит эту традицию, ждут многочисленные проблемы, в решении которых никто не поможет.

Двенадцатого мая наши предки боялись окунаться в водоемы с головой. Они верили, что водяной схватит их и утащит с собой в подводное царство.