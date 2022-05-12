12 мая: что можно и что нельзя делать в этот день

Православные 12 мая отмечают День девяти целителей в память о мучениках, проповедовавших христианство в Малой Азии в III веке. Эти проповедники были арестованы правителями-язычниками в городе Кизик, подвергнуты пыткам и мученической смерти. Считается, что девять кизических святых помогают при болезнях и эпидемиях. Их мощи почитаются как чудотворные, напоминает mk.ru.
Имена этих целителей — Феогнид, Руф, Магн, Феодот, Фавмасий, Антипатр, Феостих, Артема, и Филимон. В честь них на Руси было возведено немало храмов, отмечает "Царьград".
В старину в День девяти целителей было принято ходить к знахарям, чтобы поправить здоровье. Помимо этого полагалось собирать лекарственные травы. Люди верили, что в этот день растения наделены особой силой и помогают победить даже тяжкие недуги.
Кроме того, 12 мая верующие молились мученикам об избавлении от лихорадки и оспы и читали заговор от девяти бед:
"Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел".
Чтобы запастись здоровьем на год вперед, нужно было выполнить особый ритуал: в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру.
Согласно старинным поверьям, 12 мая нельзя безвылазно сидеть дома. Считалось, что в противном случае можно заболеть.
Также в этот день запрещено завидовать. Если не соблюдать это правило, мученики почувствуют камень на душе и могут наслать на завистника болезни в наказание.
В день 12 мая не полагается никому рассказывать о своих планах. Иначе могут появиться обстоятельства, которые помешают реализации задуманного.
Кроме того, в День девяти мучеников нельзя перекладывать свои обязанности на других людей — мужа (жену), друзей, коллег. Того, кто нарушит эту традицию, ждут многочисленные проблемы, в решении которых никто не поможет.
Двенадцатого мая наши предки боялись окунаться в водоемы с головой. Они верили, что водяной схватит их и утащит с собой в подводное царство.
В этот же день нельзя было просеивать муку. Кто нарушит это правило, тот может может испортить себе зрение, а к старости вообще ослепнет.