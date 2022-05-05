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29 минут назад

Где посмотреть парад Победы в 2022 году: лучшие места для наблюдения в Москве

Мария Иванова

В Москве 9 мая 2022 года пройдет Парад Победы, посвященный 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Центром торжественного шествия, как всегда, станет Красная площадь. Смотреть парад в прямом эфире центральных каналов будут миллионы людей, но многим очень хочется увидеть действо вживую. Где посмотреть Парад Победы в 2022 году в Москве тем, кто не сможет попасть на Красную площадь, читайте в материале «Рамблера».

Где посмотреть парад Победы в 2022 году: лучшие места для наблюдения в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посмотреть на военную технику

globallookpress.com

Желающим рассмотреть все детали боевой техники, участвующей в параде, стоит определиться с местом, откуда это будет сделать наиболее удобно. Выбирать можно практически любую точку на протяжении всего маршрута следования колонны. Но есть и наиболее удачные.

Район Белорусского вокзала

В начале Тверской-Ямской улицы традиционно задолго до начала парада начинают занимать места желающие полюбоваться на боевую мощь и стать причастными к действу.

Новый Арбат

Место лучше выбрать ближе к углу Новинского бульвара и Нового Арбата, откуда отлично видно всю военную технику, участвующую в параде. Колонна здесь окажется примерно в 10:30 утра, занимать места в первых рядах следует сильно заранее.

Софийская набережная

Места около воды напротив Кремля начинают занимать уже с 8 утра. Причем добираться до места придется пешком: набережная во время парада перекрыта. Но, по свидетельствам очевидцев, это того стоит. Это место – одно из лучших для просмотра парада в Москве.

Номера в близлежащих гостиницах

Если позволяет бюджет или желание увидеть своими глазами Парад Победы настолько сильно, что никакие траты вас не пугают, можно снять номер в гостиницах неподалеку от Красной площади. В этом случае рассмотреть все детали образцов вооружения можно будет с максимальным комфортом.

Посмотреть на авиацию

globallookpress.com

Самолеты и вертолеты рассмотреть в деталях с земли, конечно, не получится, но увидеть всю красоту их полета можно, заняв правильные позиции. Места лучше выбрать подальше от высотных зданий, чтобы они не мешали обзору.

Большая Садовая улица

С любого места Большой Садовой улицы прекрасно видно весь пролет самолетов и вертолетов.

Белая площадь

Специалисты отмечают, что здесь можно сделать самые хорошие фотографии авиапарада.

Тверская улица

Прямой курс следования авиационной техники даст возможность собравшимся здесь людям увидеть всю красоту полета самолетов и вертолетов.

Из окон домов в районе 1-й Тверской-Ямской улицы и Ленинградского проспекта (и шоссе)

Жителям этих районов можно любоваться авиапарадом прямо с балконов собственных квартир. И даже, если повезет, сделать весьма удачные снимки самолетов в небе.

Посмотреть на пешую колонну

kremlin.ru

9 мая 2022 года в Параде Победы примут участие около 11 000 военных. В пешей колонне будут маршировать курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Нахимовского и Суворовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса, офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, представители Всероссийского казачьего войска и многие другие. Всего 33 парадных расчета. Посмотреть на колонну можно с тех же точек, с которых удобно наблюдать за шествием военной техники.

Во время Парада Победы 9 мая 2022 года традиционно будет ограничено движение и перекрыты участки некоторых дорог в центре Москвы. В их числе:

  • Тверская улица,
  • Моховая улица,
  • Новый Арбат,
  • Участки Новинского бульвара,
  • Участки Большой Садовой улицы,
  • Участки Садовой-Спасской улицы,
  • Участки Оружейного переулка и др.

Парад Победы 9 мая 2022 года пройдет не только в столице. Торжественное шествие пройдет еще в 27 городах России:

  • Санкт-Петербурге;
  • Севастополе;
  • Калининграде;
  • Воронеже;
  • Ростове-на-Дону;
  • Туле;
  • Смоленске;
  • Ставрополе;
  • Волгограде;
  • Симферополе;
  • Владикавказе;
  • Каспийске;
  • Керчи;
  • Самаре;
  • Новочеркасске;
  • Екатеринбурге;
  • Хабаровске;
  • Новосибирске;
  • Чите;
  • Владивостоке;
  • Мурманске;
  • Улан-Удэ;
  • Белогорске;
  • Североморске;
  • Новороссийске;
  • Южно-Сахалинске;
  • Уссурийске.
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