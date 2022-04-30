День Победы 9 мая: суть праздника, история и традиции

В истории СССР и России есть множество знаменательных праздников, но День Победы, который отмечается каждый год 9 мая, занимает особое место в сердцах граждан. Этот день знаменуется окончанием Великой Отечественной войны, и в 2022 году люди с разных уголков света будут отмечать 77-ю годовщину праздника. Предлагаем вспомнить историю Дня Победы, а также о его традициях, которые сложились за это время.

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История праздника

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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и ее вооруженных сил. За четыре года войны домой не вернулись более 26 миллионов граждан СССР, и речь не только о погибших воинах, но и о мирных жителях.

Многие задаются вопросом, почему в России День Победы отмечается 9 мая в то время, как во многих других странах, которые также принимали участие в событиях, празднуют 8 мая. Все дело в часовых поясах. Официально документ был подписан 8 мая в 23:01, но в Москву они были доставлены лишь после полуночи, то есть уже 9 числа.

Сообщить о победе советской армии над фашисткой Германией было поручено Юрию Левитану, диктору Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию:

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась, Германия полностью разгромлена».

Во время войны он также доносил до граждан различные сводки и оповещал о приказах Иосифа Сталина. На сегодняшний день в праздник Победы, как и в 1945 году, голос Левитана раздается из всех радиоприемников и телевизоров.

В первый День Победы не было ни парадов, ни георгиевских ленточек, ни гвоздик, ни Бессмертного полка. Все люди выходили со своих домов, обнимались с незнакомцами, устраивали застолья с песнями и танцами и, конечно, продолжали ждать возвращения выживших солдат. Все празднование завершилось грандиозным салютом в Москве.

Военный парад

Парад победы в 1945 году все же состоялся, однако прошел он не 9 мая, а 24 июня. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командировал войсками маршал Константин Рокоссовский, а в самом шествии приняли участие около 35 тысяч человек. После этого военные парады не проводились 20 лет, вплоть до 1965 года. Более того, в то время День Победы, как официальный праздник, был упразднен. Как и в обычные будние дни, 9 мая люди отправлялись на работу. Однако это совершенно не мешало устраивать праздничные гуляния по всему СССР.

Итак, второй парад Победы был проведен в 1965 году, а следующие уже в 1985, 1990, 1995 годах. С 1995 года парад проводится ежегодно. На сегодняшний день это хорошо отрепетированное масштабное мероприятие, за которым наблюдают на улицах и в прямых эфирах по телевизору. В программу парада включена демонстрация военной мощи, как наземной, так и воздушной военной техники, парадное шествие различных подразделений военных сил, учащихся военных учебных заведений, подразделение президента.

Стоит отметить, что парад Победы проводится не только на Красной площади в Москве, но и во всех города-героях, военных округах и ряде других крупных городов России.

Гвоздики и георгиевские ленты

У Дня Победы есть несколько неотъемлемых атрибутов, среди которых красные гвоздики и георгиевские ленты. Гвоздики принято дарить ветеранам Великой Отечественной войны, а также возлагать к монументам. Этот цветок уже давно негласно стал символом победы, напоминая о непобедимой Красной армии и Красном Знамени. Кроме этого, гвоздики считаются достаточно «живучими» цветами, и могут радовать глаза на протяжении нескольких дней.

Также в День Победы практически каждый надевает георгиевскую ленту, однако далеко не все задумываются о ее значении. Лента включает в себя два цвета: оранжевый и черный. Первый символизирует пламя, а второй – дым. В наградной системе СССР она значилась как «гвардейская лента» и являлась знаком особого отличия для солдат. Сейчас же георгиевская лента надевается в знак памяти о героизме советских солдат и победы над фашизмом. Если вы не знаете, куда прикрепить этот атрибут праздника, то лучшее место – на груди в области сердца.

Минута молчания, салют и главная песня

Традиция минуты молчания зародилась в 1965 году. Каждый год, в День Победы, 9 мая в 18 часов по московскому времени по радио и телевидению объявлялась всероссийская минута молчания. Последние несколько лет минуту молчания объявляет президент страны в ходе своей речи на параде Победы. И ровно на одну минуту затихают голоса, перестают реветь моторы, чтобы люди по всей России почтили память погибших.

Также неотъемлемой частью праздника является салют, которой проводится ежегодно с 1945 года. В то время это был грандиозный фейерверк — 30 залпов из тысячи зенитных установок. И сейчас размах не меньше – в каждом городе России, вечером в 22 часа, начинают греметь салюты, и на 10 минут все небо освещается миллионами искр.

На сегодняшний день программа Дня Победы также включает в себя праздничный концерт. И на всех площадка страны обязательно играет всеми любимая песня «День Победы». Слова написал Вадим Харитонов, человек, который сам прошел войну, а музыку – молодой композитор Давид Тухманов. Стоит отметить, что песня была написана лишь спустя 30 лет после войны, и, перед всенародным успехом, ей пришлось пройти непростой путь. Сначала композицию встретили с критикой со стороны официальных инстанций, а затем и вовсе запретили ее исполнение. Подарить песне вторую жизнь удалось молодому артисту Льву Лещенко. Сделав собственную аранжировку, певец исполнил композицию на своем сольном концерте в Алма-Ате, и весь зал взорвался аплодисментами.

Несмотря на это, Лещенко долгое время не разрешали выступать с этой песней на официальных мероприятиях, и тогда артист решился на обман. Он исполнил «День Победы» на концерте ко Дню милиции, который транслировался в прямом эфире, при заявленном другом номере. Как и предполагалась, песня произвела фурор. И как-то на одном из приемов после военного парада Леонид Брежнев сказал автору слов Владимиру Харитонову:

«Нас не будет, Володя, а народ будет петь твою песню».

Так и вышло. На сегодняшний день праздник Победы нельзя представить без этой композиции.

«Бессмертный полк»

Еще одна традиция, приуроченная к празднованию Дня Победы – движение «Бессмертный полк». Акция представляет собой организованное шествие людей по улицам города с портретами участников войны. Впервые об этой общественной акции заговорили в 2012 году после того, как ее провели 9 мая в Томске. А в сентябре в 2015 году «Бессмертный полк России» был официально зарегистрирован как общественно гражданско-политические движение.

На сегодняшний день акция проводится не только в каждом городе России, но и за ее пределами. Так, в 2015 году Бессмертный полк» прошел в 1150 населенных пунктах 17 стран мира, а в 2016 году — в 42 странах. И с каждым годом география только увеличивалась. А в 2020 и 2021 года акции прошли в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки.

Значение праздника

С каждым поколением празднику Победы придают все меньшее значение. Многие даже не представляют, сколько горя и ужаса пришлось пережить нашим предкам, а ведь годы войны отразились на абсолютно каждой семье. День Победы нацелен на то, чтобы сплотить народ и напомнить о том, что когда-то ему удалось выстоять в войне и победить фашизм. Кроме этого, воспоминания о тех ужасных событиях не должны уходить из памяти наших потомков, ведь никто не хочет, чтобы подобное повторилось вновь.

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше и меньше. И, если вы знаете кого-то из них, то навещайте не только в День Победы, но и в обычные будни, заботьтесь, помогайте, расспрашивайте об их жизни и передавайте все младшему поколению.