"Яичные гонки", "Сдувание яйца" и другие отличные игры на Пасху

В Пасху, которая в этом году приходится на 24 апреля, верующие будут лакомиться куличами и дарить друг друг пасхальные яйца. Не обходится этот день и без традиционного яичного боя (битков). Узнайте, что нужно сделать, чтобы победить в этом состязании, и какие еще бывают пасхальные игры с яйцами.

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Как победить в битье яиц

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Вот несколько советов для тех, кто хочет выигрывать в пасхальной битве. Во-первых, нужно правильно выбрать себе "боевое" яйцо. Обследуйте скорлупу на предмет трещин. Также стоит иметь в виду, что бежевые яйца крепче белых.

Бить нужно резко и острым концом. Со стороны тупого края под скорлупой находится воздушный мешок — в этом месте повредить яйцо проще всего.

Добиться успеха поможет правильный захват: яйцо должно быть полностью спрятано в ладони, а его кончик можно обхватить кольцом из большого и указательного пальцев.

Какие еще бывают пасхальные игры с яйцами

Охота за яйцами

Взрослые прячут крашеные яйца в доме или во дворе (например, в траве или за деревьями), а дети должны их найти. Маленьким участникам игры нужно складывать яйца в корзинки. В конце проводится подсчет и определяется победитель — тот, кто собрал больше всего яиц.

Шапки

На столе раскладывают шапки. Под одной из них прячут яйцо. Участники игры должны отгадать, под каким головным убором оно находится. Для этого игроки по очереди указывают ведущему на шапку, под которой, по их мнению, яйцо спрятано. Ведущий приподнимает шапку, и если там действительно лежит яйцо, отгадавший становится новым ведущим.

Сдувание яйца

В сыром яйце проделывается отверстие, через которое выливается его содержимое. Затем нужно промыть пустую скорлупу изнутри. Снаряд для игры готов. Его кладут в центр стола. Участники делятся на две команды, которые садятся напротив друг друга. Каждая команда дует на яйцо со своей стороны, чтобы оно достигло края стола и упало на пол. Кому это удастся, тот и выиграл.

Яичные гонки, или эстафета

В этой игре участвуют две команды, каждая из которых получает по вареному яйцу. Сначала яйцо кладется на открытую ладонь одному из игроков команды, и он должен пробежать с ним определенное расстояние (отмеченное, например, флажком). В этом месте участник разворачивается, возвращается и передает яйцо следующему игроку.

Катание яиц