"Яичные гонки", "Сдувание яйца" и другие отличные игры на Пасху

В Пасху, которая в этом году приходится на 24 апреля, верующие будут лакомиться куличами и дарить друг друг пасхальные яйца. Не обходится этот день и без традиционного яичного боя (битков). Узнайте, что нужно сделать, чтобы победить в этом состязании, и какие еще бывают пасхальные игры с яйцами.
Вот несколько советов для тех, кто хочет выигрывать в пасхальной битве. Во-первых, нужно правильно выбрать себе "боевое" яйцо. Обследуйте скорлупу на предмет трещин. Также стоит иметь в виду, что бежевые яйца крепче белых.
Бить нужно резко и острым концом. Со стороны тупого края под скорлупой находится воздушный мешок — в этом месте повредить яйцо проще всего.
Добиться успеха поможет правильный захват: яйцо должно быть полностью спрятано в ладони, а его кончик можно обхватить кольцом из большого и указательного пальцев.
Взрослые прячут крашеные яйца в доме или во дворе (например, в траве или за деревьями), а дети должны их найти. Маленьким участникам игры нужно складывать яйца в корзинки. В конце проводится подсчет и определяется победитель — тот, кто собрал больше всего яиц.
На столе раскладывают шапки. Под одной из них прячут яйцо. Участники игры должны отгадать, под каким головным убором оно находится. Для этого игроки по очереди указывают ведущему на шапку, под которой, по их мнению, яйцо спрятано. Ведущий приподнимает шапку, и если там действительно лежит яйцо, отгадавший становится новым ведущим.
В сыром яйце проделывается отверстие, через которое выливается его содержимое. Затем нужно промыть пустую скорлупу изнутри. Снаряд для игры готов. Его кладут в центр стола. Участники делятся на две команды, которые садятся напротив друг друга. Каждая команда дует на яйцо со своей стороны, чтобы оно достигло края стола и упало на пол. Кому это удастся, тот и выиграл.
В этой игре участвуют две команды, каждая из которых получает по вареному яйцу. Сначала яйцо кладется на открытую ладонь одному из игроков команды, и он должен пробежать с ним определенное расстояние (отмеченное, например, флажком). В этом месте участник разворачивается, возвращается и передает яйцо следующему игроку.
В эту игру нужно играть на склоне холма или другой наклонной плоскости. Каждый участник скатывает свое яйцо вниз с вершины горки. Чье укатилось дальше — тот и победил.