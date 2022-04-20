Великая пятница: что нельзя и что можно делать в этот день Страстной недели

Великая пятница наступает в предпоследний день Страстной седмицы, за два дня по Пасхи. Считается, что именно в пятницу Иисус Христос был распят на кресте. Наряду с Чистым понедельником, это самый строгий день Великого поста. В Великую, или Страстную пятницу и Чистый понедельник (первый день поста) православные верующие должны полностью отказаться от пищи.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

Что нужно делать в Великую пятницу

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В Страстную пятницу христиане вспоминают, как Спаситель был осужден на смерть, страдал на кресте, умер, как его тело было снято с креста и захоронено. Этот день нужно посвятить молитвам и помощи близким. В Великую пятницу верующим полагается посетить богослужение, посвященное страстям Христовым и мученической смерти Иисуса.

На утрене Великой пятницы читаются 12 евангельских отрывков, рассказывающих о событиях этого скорбного дня. На Великих часах отдельно читаются тексты из всех четырех Евангелий. На великой вечерне рассказывается о событиях Страстной пятницы в одном продолжительном составном Евангелии. Во время вечерни также совершается вынос плащаницы — большого плата с изображением лежащего в гробу Иисуса.

В церквях исполняются антифоны Великой пятницы, в том числе песнопение «Днесь висит на древе». Вот его текст:

Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.

Вот список других песнопений, которые исполняются в Страстную седмицу:

«Се, Жених грядет в полунощи…»

«Чертог Твой вижду, Спасе мой…»

«Егда славнии ученицы…»

«Вечери Твоея тайныя…»

«Разбойника благоразумнаго…»

«Благообразный Иосиф…»

«Да молчит всякая плоть человеча…»

«Не рыдай Мене, Мати…»

«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго…»

«Воскресни, Боже…»

«Тебе, одеющагося…»

«Разделиша ризы моя себе…»

«Одеяйся светом, яко ризою…»

Что нельзя делать в Великую пятницу:

Есть

Как уже говорилось выше, Страстная пятница — самый строгий день Великого поста, когда верующие должны отказаться от пищи, вспоминая о страданиях Иисуса.

Употреблять алкоголь

Разумеется, спиртное в такой скорбный день тоже под запретом.

Веселиться

В день, когда был распят Христос, нельзя смеяться и предаваться веселью. Если на Страстную пятницу приходится День рождения или какой-то другой светский праздник, его лучше отметить в другое время. Великую пятницу надо провести дома наедине с самим собой или вместе с близкими.

Мыться и убираться

Наводить чистоту в жилище и мыться самому полагается в Великий четверг, который предшествует Страстной пятнице. На пятый день Страстной недели делать это уже не полагается. В Великую пятницу нельзя также устраивать стирку. В старину считали, что если в этот день постирать белье, на нем потом проступят следы крови, пишет kp.ru.

Предаваться плотским утехам

Телесная близость даже между супругами в Страстную пятницу считается греховной. Раньше верили, что ребенок, зачатый в этот день, может родиться больным либо станет преступником.

Михаил Терещенко/ТАСС

Народные приметы

В старину обращали внимание на то, какая погода будет в Великую пятницу. В соответствии с этим предсказывали, теплой или холодной будет оставшаяся часть весны, и какой ожидается урожай.

Вот некоторые приметы:

— Пятница теплая и ясная — к такой же весне.

— В Великую пятницу небо затянуто тучами — на огородах весь год жди много сорняков.

— Пошел дождь — весна будет сырой и дождливой.

— Если день солнечный, хлеба уродятся.

В Великую пятницу люди также пытались узнать, что ждет их в будущем. Для этого, проснувшись, они спешили к окну. Все зависело от того, что человек увидит там в первую очередь:

Кошка — жди достатка.

Собака — к печали.

Птица — жди хороших новостей и приятных знакомств.

Молодая женщина — к благополучию.

Молодой мужчина — будешь здоровым.

Пожилой человек — жди болезней.

По улице идет семья — к взаимопониманию с близкими.

Наши предки также верили, что, если хранить за иконами кусок кулича, испеченного в Великую пятницу, весь год будешь здоровым. Считалось, что зола, которую выгребали из печи в этот день, помогает от пьянства, уныния и сглаза. Другое поверье гласило: если в Великую пятницу принести из храма 12 свечей, расставить их по жилищу и дать полностью прогореть, это привлечет в дом материальное благополучие.