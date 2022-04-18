Страстная неделя: что можно и нельзя делать, обычаи и приметы

Сегодня наступила Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой, а также время строгого поста. «Рамблер» расскажет, как провести эти дни правильно.

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Даты начала страстной недели

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Даты Страстной недели всегда разные и высчитываются в зависимости от Пасхи, которая каждый год наступает в разное время. В 2022 году Страстная неделя продлится с 18 по 23 апреля. Несмотря на то, что ее называют седмицей, она длится всего шесть дней. А завершается Святым Христовым Воскресением.

Почему неделя называется Страстной

В церковных писаниях слово страсть употребляется в двух случаях: когда говорят о зависимости от чего-либо (алкоголя или разврата) и когда имеют в виду страдания души. Неделя получила название как раз из-за второго значения, так как последние дни земной жизни Иисуса Христа были наполнены страданиями, несмотря на то, что сам он был безгрешен.

Это неделя перед Пасхой, когда мы вспоминаем Страсти (страдания) Господни – предательство Христа Иудой, одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест и осуждение Христа на Крестную смерть, отречение учеников, Крестный ход на Голгофу, распятие и смерть на Кресте, погребение и трехдневное сошествие Христа в ад. А уже Воскресение Христа отмечается Пасхой.

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Что можно и нельзя делать в течение недели

В течение недели необходимо отказаться от тяжелой работы, важно, чтобы физический труд не занимал чрезмерно много места в жизни человека и осталось время на мысли о духовном. Однако ограничение не распространяется на повседневный труд. Свободное время в Страстную седмицу следует посвятить молитве и посещению храмов.

В Великую субботу освящают куличи, пасхи, мясо и яйца, которые появятся на праздничном столе после пасхальной службы. А сама торжественная пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. По сути, люди празднуют победу жизни над смертью.

В Страстную седмицу положено соблюдать и духовный пост, то есть не таить в себе злобы, не ругаться и избегать ссор. Вместо этого лучше направить свои мысли на принятие и прощение. Безусловно, пост подразумевает отсутствия и увеселительных мероприятий.

Последний день недели, который называют Тихим. К этому моменту завершаются все приготовления к праздничной пасхальной трапезе. В церквях освящают куличи, пасхи, яйца и другие продукты.

Как поститься на Страстной неделе

Раньше пост держали только верующие люди, но сейчас это становится популярно и в светском обществе. Пост в Страстные дни держат даже те, кто избегал Великого поста.

По правилам с понедельника по пятницу разрешается есть только хлеб, овощи, фрукты, орехи, а в пятницу есть нельзя совсем. Таким образом, мы выражаем скорбь, ведь именно в пятницу Иисус был распят.

В субботу в меню можно добавить пищу с растительным маслом. А в Пасху после праздничного богослужения в ночь с 23 на 24 апреля пост отменяется.

Приметы на Страстную пятницу

Народные приметы помогают верующим подготовиться к Пасхе. Как правило они связаны с запретами, передаются из поколения в поколение и помогают семьям соблюдать правила.

Великий понедельник

В начале Страстной недели важно посвятить себя домашним делам и провести тщательную уборку. Например, запасти дрова и корм для животных, сделать необходимое в огороде, если вы живете в доме. Примета гласит, что посаженные в Великий понедельник растения дадут богатый урожай.

В квартире необходимо убраться, починить все, что сломалось и выбросить лишнее. Таким образом, вы расчищаете пространство для чего-то нового и не отвлекаетесь на быт непосредственно во время праздника. Не менее важно помыть окна, чтобы встречать Пасху в полной чистоте. Кстати, избегание помывки окон грозит несчастьями, так как является плохой приметой.

Великий вторник

Второй день недели традиционно посвящают одежде: стирке, штопанью, шитью. Самое время разобрать шкаф и избавиться от вещей, которые больше не планируете носить. Сейчас самое время, чтобы заняться благотворительностью.

В этот день уже можно начать планировать пасхальное застолье и закупать все продукты для него. Делать это раньше вторника — плохая примета. Важно приобрести белоснежную скатерть к воскресному застолью. Если встречать Пасху с грязной скатертью, то весь год семью будут преследовать невзгоды.

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Великая среда

В среду хозяйственные хлопоты продолжаются, так как среда – это преддверье Чистого четверга, в этот день начинали генеральную уборку дома. В этот день готовили четверговое мыло, его нужно вынести за порог дома и оставить, а утром забрать. Тогда мыло убережет от сглаза.

В середине недели также принято выбирать пасхальные яйца, так они дольше сохранят свежесть.

Чистый четверг

Четверг необходимо посвятить очищению не только физическому, но и духовному. В идеале искупаться еще до рассвета, после чего приступать к делам. Считается, что если умыться рано утром, сохранишь красоту и здоровье.

А еще четверг – это последний день, когда до Пасхи разрешен физический труд. Поэтому важно успеть очистить себя, дом, подготовить пасхальные куличи (замесить тесто и выпечь первый кулич). Примета гласит, если кулич подгорел – жди беды, а если румяный – будет счастье.

Оставшееся время нужно провести за работой над собой. То есть проработать свои прошлые обиды и оставить все плохое в прошлом.

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Великая пятница

Великая пятница — день, наполненный горечью и скорбью, когда верующие всего мира почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за наши грехи.

Этот день принято проводить в тишине и размышлениях. Шумные вечеринки и праздники — запрещены, запрещен и любой труд, кроме того, что связан с подготовкой пасхального стола. В пятницу принято печь куличи и хлеб и красить яйца. Пятничная погода показывала будущее, если в пятницу будет солнце, значит и весна будет теплая.

Великая суббота