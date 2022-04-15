Что нельзя делать в Пасхальную неделю

Пасха в 2022 году будет праздноваться 24 апреля, а вместе с ней, как и всегда, начнется Пасхальная неделя, или Светлая седмица.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Эта неделя включает в себя само Пасхальное воскресенье и последующие шесть дней. Все они праздничные. В церквях всю Светлую седмицу проводят богослужения, подобные пасхальному, а после них — крестные ходы под колокольный звон.

На Пасхальной неделе (как все последующие после Воскресения Христова 40 дней) верующие должны приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес", "Воистину Воскрес" и троекратным целованием, напоминает "Российская газета".

Православные верят, что добрые дела, совершенные во время Светлой седмицы, помогают снять грех с души. В Пасхальную неделю христианам как никогда полагается помогать сиротам, вдовам, больным и обездоленным, делать пожертвования. В дореволюционной России даже существовало такое понятие, как пасхальная благотворительность. Люди приглашали в гости всех, кто нуждался в помощи, угощали их и давали денег.

Что нельзя делать в Светлую седмицу

В первую неделю после Пасхи запрещено поститься. Однодневные посты (в среду и пятницу) отменяются. Также в эти дни нельзя грустить, а полагается только радоваться.

Разумеется, по случаю главного христианского праздника отменяется тяжкий труд. При этом мелкими бытовыми делами заниматься можно, если они приносят удовольствие и не отвлекают от Пасхи, говорится в материале РИА Новости.

В Пасхальную неделю нельзя венчаться. Считается, что верующие должны посвятить эти дни духовной радости, а не плотской.