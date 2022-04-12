Майские праздники в 2022 году: официальные выходные в мае

В 2022 году на майские праздники россияне будут отдыхать дважды - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Таким образом, праздничные выходные в мае 2022 года продлятся в общей сложности восемь дней.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Производственный календарь: майские праздники

Видео дня

«Рамблер» в деталях рассказал, как отдыхаем в мае 2022 года. Праздник весны и труда, 1 мая, в этом году выпал на воскресенье. Первая часть выходных будет четырехдневной: суббота, 30 апреля, воскресенье, 1 мая, понедельник, 2 мая, и вторник, 3 мая.

Вторая часть майских праздников - в честь Дня Победы - начнется в субботу, 7 мая, и также продлится четыре дня (суббота, воскресенье, 8 мая, понедельник, 9 мая, вторник, 10 мая). На неделе, начавшейся 9 мая, россияне будут работать три дня - со среды, 11 мая, по пятницу, 13 мая.

Между майскими праздниками в этом году будет небольшой перерыв в три рабочих дня - со среды, 4 мая, по пятницу, 6 мая.

На 3 и 10 мая были перенесены новогодние выходные с субботы, 1 января, и воскресенья, 2 января.

По производственному календарю, всего в мае 2022 года 18 рабочих дней.

Могут ли заставить работать в праздники

Если с вами заключен трудовой договор, работа в праздники возможна только с вашего согласия. Рабочее время в таком случае оплачивается в двойном размере.

Если вы работаете в компании из сферы услуг, компании, выполняющей какие-либо срочные работы, или в непрерывно действующей компании, трудиться в выходные и праздники вы можете по заранее составленному графику.

Что еще отмечают в мае

За праздником весны и труда и Днем Победы в мае следуют еще несколько важных дат и праздников для людей разных профессией:

5 мая - Международный день, посвященный борьбе с астмой;

7 мая - День радио и День связиста российского флота;

12 мая - праздник медсестер, который отмечают по всему миру;

13 мая - День Черноморского флота;

18 мая - День Балтийского флота;

21 мая - День Тихоокеанского флота и День военных переводчиков;

28 мая - День пограничника;

29 мая - День военного автомобилиста;

30 мая - Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом;

31 мая - Всемирный день отказа от табака и День российской адвокатуры.

В мае есть и неофициальные праздники - к примеру, 30 мая - День окрошки.

Стоит ли брать отпуск в мае

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер рассказал News.ru, что отпуск в месяцы, в которых праздников очень много, наименее выгоден для работников. Рабочий день в разных месяцах стоит по-разному: его цена связана с количеством рабочих дней в конкретном месяце.

Январь, февраль и май эксперт назвал самыми неподходящими для отпуска месяцами.

Ежегодный оплачиваемый отпуск равен 28 календарным дням. Чтобы рассчитать отпускные, нужно взять среднюю зарплату работника. Для расчета среднего заработка, необходимо разделить выплаты за последний год сначала на 12, а затем - на 29,3 (среднее количество календарных дней).

К примеру, при зарплате 66 тысяч рублей день в августе или сентябре 2021 года стоил три тысячи рублей, а в январе 2021-го - 4,4 тысячи. Таким образом, россияне, отправившиеся в отпуск в январе, получили меньше, чем могли, если бы вышли на работу.