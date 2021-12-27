Приметы, гадания, обычаи: что делать в сочельник

Рождественский сочельник - 6 января - в 2022 году выпадает на четверг. «Рамблер» рассказал, что можно и что нельзя делать в сочельник, а также как канун Рождества обыгрывается в традициях и приметах.

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История Сочельника и православные традиции

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Как рассказывает портал «Православие и мир», свое название день накануне Рождества получил от слова «сочиво». Сочиво представляет собой вареные зерна риса или пшеницы, это основное блюдо сочельника наряду с кутьей.

Рождественский сочельник - последний день Рождественского поста. В эту дату православные христиане готовятся к одному из своих главных праздников. Утром в сочельник после Литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову.

Вкушать сочиво положено в канун праздника только после Литургии. Таким образом, часть сочельника проходит в «полном неядении».

Какая именно часть? Многие говорят о традиции поститься «до первой звезды». Ее связывают с упоминанием в Евангелии от Матфея звезды, которая появилась на Востоке и возвестила о рождении Христа.

«Православие и мир» отмечает, что уставом эта традиция не предписана, поэтому верующие постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча и поется тропарь Рождеству (примерно после трех часов дня).

В сочельник, как и в Рождество, желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее исповедаться и причаститься.

Языческие обычаи

На Руси долгое время сохранялись языческие традиции, которые коснулись многих религиозных праздников. Так, в сочельник парни и девушки ходили по домам с песнями о Рождестве и колядовали - просили у хозяев угощения. Эта древняя народная традиция органично влилась в религиозный праздник.

Портал rt82.ru рассказал, что по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай, гадали о благополучии и будущем. Перед трапезой хозяин дома распахивал дверь и приглашал на кутью мороз, чтобы тот не губил посевы.

Считалось, что тому, кто в ночь перед Рождеством уйдет из дому, потом придется искать свой скот по лесам и болотам. Ткать в этот день значило угождать несчастью. В каждом дворе горел навоз - чтобы на том свете родители согревались.

Вечером в Рождественский сочельник выходили во двор, чтобы найти на небе первую звезду и загадать желание.

Что можно делать в Рождественский сочельник

«Комсомольская правда» составила список рекомендаций, которые подскажут, чем заняться в канун Рождества:

Собраться всей семьей на праздничный ужин, подготовив 12 блюд, - по количеству апостолов (сочиво - обязательный пункт в меню).

Высматривать первую звезду. Хотя церковный устав и не предписывает эту традицию, поиски первой звезды могут стать красивым преддверием ужина.

Украсить верхушку елки звездой, которая символизирует Вифлеемскую.

Посетить церковь. После трапезы верующие могут отправиться на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

Колядовать. Колядки пришли из дохристианских времен, но церковь их не возбраняет.

Чего нельзя делать в сочельник

Объедаться. Если вы верующий человек, церковный устав советует как минимум быть умеренным в еде, а если здоровье позволяет - держать пост.

Гадать, если вы верующий человек. Бытует поверье, что в ночь перед Рождеством и вплоть до праздника Крещения гадание подскажет все тайны будущего. Обычай этот уходит корнями в язычество. Для церкви гадание - грех, связанный с гордыней и проистекающим из нее любопытством.

Ругаться и ссориться. Канун Рождества меньше всего подходит для выяснения отношений

Носить темную одежду. Раньше считалось, что встречать Рождество в черном - дурная примета, а облачаться лучше всего в светлую, новую и чистую одежду. Примета не имеет ничего общего с религиозным уставом, но сохранилась в народном сознании.

Отказывать в гостеприимстве. В сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей.

Приметы на сочельник

По погоде сочельника предки пытались определить, какими будут грядущие весна и лето.

Приметы гласят - если в этот день тепло, весна будет холодная. Если в сочельник небо звездное, то будет богатый приплод скота и много ягод, а если хорошо заметен Млечный Путь - лето будет теплым.

Метель в сочельник давала надежду, что меда в новом году будет много, а оттепель 6 января считалась плохим знаком - летом не будет урожая огурцов и проса.

Бонус: рецепт сочива

Православный журнал «Фома» предложил классический способ приготовления главного блюда сочельника. Для этого понадобятся:

пшеница (200 граммов)

очищенные орехи (30 граммов)

мак (150 граммов)

изюм (50 граммов)

- фрукты, ягоды или варенье – по вкусу

- ванильный сахар – по вкусу

- мед и сахар – по вкусу

Пшеницу необходимо хорошо промыть, залить горячей водой и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости (вместо варки можно отправить в духовку в глиняном горшке). В готовящуюся пшеницу необходимо периодически доливать горячую воду.