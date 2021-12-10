Год Тигра: что обещает восточный календарь-2022

По восточному календарю 2022-й - год черного (или, по другой версии, голубого) Водяного Тигра, который приходит на смену белому Металлическому Быку. По китайской традиции, год Тигра начнется с 1 февраля 2022-го и продлится до 21 января 2023 года, но готовиться к его приходу можно заранее.

Каждый год китайского календаря имеет свое животное-покровителя и каждое из них обещает успех людям с определенными качествами.

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Любовь, здоровье и работа в год Тигра

Как отмечает «Новое время», Водяного Тигра китайцы считают остроумным, всесторонне развитым и умеющим достигать поставленных целей. Считается, что Тигр благоволит людям с похожими качествами и не любит «тихонь и нытиков».

Чтобы соответствовать Тигру, нужно активно заниматься саморазвитием, познавать новое, путешествовать и заводить новые хобби. Благодаря Тигру, удачным 2022 год станет для желающих изучить новые языки или получить новую профессию. Тот, кто не пожалеет денег на образование в новом году, сделает надежную инвестицию в будущее.

Тигр - очень любвеобилен, щедр на проявления нежности и будет ждать от пар такой же отдачи друг другу. Он не терпит скуки и однообразия, поэтому поможет избавиться от ставших обузой отношений. В год Водяного Тигра одинокие люди с большой вероятностью встретят человека, которого давно искали.

Год Тигра не обещает серьезных проблем со здоровьем, особенно людям, которые ведут активный образ жизни. Оптимизм Тигра поможет справиться с мелкими проблемами и противостоять стрессу.

Китайцы считают год Тигра благоприятным временем для карьерного роста. Особого успеха стоит ожидать тем, чьи профессии связаны с творчеством, ораторством или политикой. Китайцы уверены, что Тигр награждает людей артистичных и любопытных.

Рождение ребенка в год Тигра в Китае считают хорошей приметой. Дети-Тигры энергичны, легко становятся душой компании, а позже добиваются успеха как в бизнесе, так и в творческих профессиях.

Как и в чем встречать год Тигра

Астролог Вера Хубелашвили рассказала Marie Claire, что одним из главных условий «дружбы» с животным-покровителем года является правильно выбранная одежда. Тигр - создание яркое, поэтому для новогодней ночи также следует выбирать нечто броское, но при этом со вкусом.

Хорошо подойдут наряды из шелка, шифона, бархата и атласа, универсальные цвета - черный и различные оттенки воды.

«Ни в коем случае не наряжайтесь в тигриные, леопардовые и прочие цвета, если не хотите испортить отношения с Тигром», - предупредила астролог.

Овнам она посоветовала выбрать что-то красное или оранжевое, тельцам - наряд в темных тонах, близнецам также подойдут красный, желтый или «царственный золотой».

Для раков идеальным вариантом станет наряд голубого цвета, для львов актуально будет золото и серебро, девам подойдут цвета морской волны, весам - розовое кружево, скорпионам (которые, по словам астролога, станут любимчиками Тигра) стоит выбрать нечто темное и элегантное, стрельцам - белое, серое, синее и фиолетовое , козерогам - коричневое, молочное, серое или серебристое, водолеям - разные оттенки синего и голубого, рыбам - тоже что-то водное, но посветлее.

Встречать год Тигра можно и дома, в гостях, но лучше избегать больших компаний - тигр по натуре одиночка и ему неуютно, когда вокруг не протолкнуться, рассказывает «Комсомольская правда». Из декора Тигру больше всего понравятся уютные пледы, декоративные подушки и живые растения.

«КП» отмечает, что 2022-й - редкий Новый год, когда мясо на столе приветствуется, ведь главный герой праздника хищник.

Дарить в год Водяного Тигра стоит подарки «для души» - парфюмерию, книги, красивое постельное и нижнее белье, товары для хобби.

Как привлечь удачу в год Тигра

По китайским традициям, одним из лучших способов привлечь удачу в дом является покупка талисмана, пишет «КП». В этом году им может стать фигурка тигра из обычного или полудрагоценного металла, а также прозрачного материала, напоминающего воду, - стекла или хрусталя.