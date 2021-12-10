Как отдыхаем в декабре-2021: праздники и выходные

В России декабрь остается одним из немногих месяцев года без государственных праздников (но с государственными памятными датами). При этом он изобилует профессиональными и международными праздниками, а в 2021 году заканчивается праздничным выходным днем.

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Сколько выходных и рабочих дней в декабре 2021 года

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В декабре 2021 года россиян ждет восемь обычных выходных дней: 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 декабря. Пятница, 31 декабря, станет праздничным выходным днем благодаря рокировке: на нее перенесли нерабочий праздничный день, выпавший на выходной - воскресенье, 3 января.

Таким образом, в последнем месяце года будет 22 рабочих дня.

Так как 31 декабря в 2021 году сделали праздничным днем на федеральном уровне, все официльно работающие россияне должны будут получить компенсацию за работу в этот день - двойные оклады или отгулы.

Памятные даты и международные праздники

На старте зимы, 1 декабря, отмечаются Всероссийский день хоккея и Всемирный день борьбы со СПИДом, 2 декабря - Национальный день шлепанцев (сланцев) в Новой Зеландии, 3 декабря - День Неизвестного Солдата в России (официальная памятная дата) и Международный день инвалидов.

9 декабря в России отмечают еще одну памятную дату - День Героев Отечества (является рабочим днем), его ввели для восстановления существовавшего в дореволюционной России праздника - Дня георгиевских кавалеров.

12 декабря - День Конституции РФ, который в течение десяти лет (в 1994-2004 годах) был нерабочим днем. Сейчас он - государственная памятная дата.

Католики 25 декабря отмечают Рождество, а накануне праздника - Рождественский сочельник. Через несколько дней, 28 декабря, в мире празднуют Международный день кино (в эту дату в 1895 году на бульваре Капуцинок в Париже показали первый в истории кинофильм).

Профессиональные праздники декабря

2 декабря с профессиональным праздником поздравляют российских банковских работников, 3 декабря - юристов, 5 декабря - волонтеров, а 17 декабря - служащих ракетных войск.

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный ООН в декабре 1950 года. Кроме того, во многих странах 10 декабря - Международный день прав животных.

Во второй половине месяца, 18 декабря, отмечается профессиональный праздник сотрудников ЗАГСов, а 20 декабря - органов госбезопасности.

Работников дальней авиации чествуют 23 декабря, а спасателей - 27 декабря.

8 декабря по всему миру отмечают Международный день художника, а 10 декабря - Всемирный день футбола.

Выгодно ли брать отпуск в декабре

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», назвали декабрь достаточно выгодным месяцем с точки зрения отпуска: 22 рабочих дня - это немало для расчета отпускных.