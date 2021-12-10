Как отдыхаем в декабре-2021: праздники и выходные

В России декабрь остается одним из немногих месяцев года без государственных праздников (но с государственными памятными датами). При этом он изобилует профессиональными и международными праздниками, а в 2021 году заканчивается праздничным выходным днем.
В декабре 2021 года россиян ждет восемь обычных выходных дней: 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 декабря. Пятница, 31 декабря, станет праздничным выходным днем благодаря рокировке: на нее перенесли нерабочий праздничный день, выпавший на выходной - воскресенье, 3 января.
Таким образом, в последнем месяце года будет 22 рабочих дня.
Так как 31 декабря в 2021 году сделали праздничным днем на федеральном уровне, все официльно работающие россияне должны будут получить компенсацию за работу в этот день - двойные оклады или отгулы.
На старте зимы, 1 декабря, отмечаются Всероссийский день хоккея и Всемирный день борьбы со СПИДом, 2 декабря - Национальный день шлепанцев (сланцев) в Новой Зеландии, 3 декабря - День Неизвестного Солдата в России (официальная памятная дата) и Международный день инвалидов.
9 декабря в России отмечают еще одну памятную дату - День Героев Отечества (является рабочим днем), его ввели для восстановления существовавшего в дореволюционной России праздника - Дня георгиевских кавалеров.
12 декабря - День Конституции РФ, который в течение десяти лет (в 1994-2004 годах) был нерабочим днем. Сейчас он - государственная памятная дата.
Католики 25 декабря отмечают Рождество, а накануне праздника - Рождественский сочельник. Через несколько дней, 28 декабря, в мире празднуют Международный день кино (в эту дату в 1895 году на бульваре Капуцинок в Париже показали первый в истории кинофильм).
2 декабря с профессиональным праздником поздравляют российских банковских работников, 3 декабря - юристов, 5 декабря - волонтеров, а 17 декабря - служащих ракетных войск.
10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный ООН в декабре 1950 года. Кроме того, во многих странах 10 декабря - Международный день прав животных.
Во второй половине месяца, 18 декабря, отмечается профессиональный праздник сотрудников ЗАГСов, а 20 декабря - органов госбезопасности.
Работников дальней авиации чествуют 23 декабря, а спасателей - 27 декабря.
8 декабря по всему миру отмечают Международный день художника, а 10 декабря - Всемирный день футбола.
Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», назвали декабрь достаточно выгодным месяцем с точки зрения отпуска: 22 рабочих дня - это немало для расчета отпускных.
Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Для расчета отпускных берут среднюю зарплату работника. Чтобы определить средний заработок, нужно взять выплаты за последний год, разделить их сначала на 12, а затем - на 29,3 (среднее количество календарных дней).