Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Во время празднования кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, в результате чего он ударился носом о шлем другого игрока.

"Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, - рассказал Малкин. - Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея . Но это все мелочи".

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.