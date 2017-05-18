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Чешские СМИ назвали российских болельщиков «западными монголами»
Российские болельщики повели себя после проигранного на чемпионате мира по хоккею матча жалко, освистав гимн США, пишет обозреватель чешской газеты Parlamentni Listy Ян Зиглер; россиян он назвал в статье «западными монголами», а IIHF предложил наказать сборную. Статья называется «Когда западные монголы попадают в цивилизованный мир», а заголовок, по словам Зиглера, он позаимствовал из обсуждения игры на одном из порталов. При этом такой «эпитет» он считает еще «довольно тактичным», продолжив при этом оскорблять российских болельщиков «мужланами», «деревенщиной» и «отсталыми варварами». «Потому что подобное поведение иначе оценить нельзя», - приводит ИноСМИ текст статьи чешского издания.
По словам Зиглера, во время трансляции «какой-то болван» загородил камере радостные лица болельщиков США и показал майку с надписью на русском.
«В общем, со стороны русских фанатов это был ужас и мрак», - отмечает издание.
При этом он признает, что совсем недавно опубликовал в своем блоге статью под названием «Чехи справедливо освистали российский гимн», в которой он, однако, «ясно написал», что любой государственный гимн «нельзя освистывать». При этом он видит, что у таких инцидентов могут быть различные причина и следствие.
«В том случае после игры на чемпионате мира по хоккею среди женщин до 18 лет в Пршерове между Чешской Республикой и Россией причиной свиста чешских болельщиков было вопиющее поведение россиянок, некоторые из которых даже жестоко били бессильно лежавших чешских хоккеисток. Тем самым россиянки нарушили святое правило, соблюдаемое и в НХЛ: беззащитного соперника, лежащего на льду, бить нельзя. Поэтому гнев чехов тогда был объясним», - пишет Зиглер.
Относительно матча Россия - США Зиглер пишет, что в этот раз «русские примитивы просто не стерпели поражения», и для «отвратительного поведения» у россиян «не было причин».
Он напомнил, что в четверг чешской сборной предстоит играть в Париже именно с россиянами и пожелал отправить игроков из России «на «Аэрофлоте» домой».
Напомним, встреча сборных России и США состоялась во вторник вечером. Американцы трижды проигрывали по ходу встречи, но одержали победу 5:3.
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