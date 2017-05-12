Защитник сборной России Андрей Миронов подписал контракт с "Колорадо", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на два года.

Миронов был выбран "Эвеланш" на драфте 2015 года под общим 101-м номером. Ранее он выступал за московское "Динамо", с которым недавно расторг контракт.

В минувшем сезоне КХЛ защитник провел 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка, также он записал на свой счет 3 голевые передачи в 9 встречах плей-офф.