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Сборная России по хоккею выбрала свой девиз на чемпионате мира — 2017
Фраза «Идём на таран!» стала девизом сборной России по хоккею, под которым она будет играть на чемпионате мира 2017 года.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России на канале в YouTube.
Игроки и персонал команды получили специальные футболки со слоганом на груди и самолётом, идущим на таран, на спине.
Ранее стал известен состав сборной России согласно начальной заявке тренерского штаба команды.
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