Сборная России по хоккею выбрала свой девиз на чемпионате мира — 2017

Фраза «Идём на таран!» стала девизом сборной России по хоккею, под которым она будет играть на чемпионате мира 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России на канале в YouTube.

Игроки и персонал команды получили специальные футболки со слоганом на груди и самолётом, идущим на таран, на спине.

Ранее стал известен состав сборной России согласно начальной заявке тренерского штаба команды.