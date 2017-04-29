Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции

Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира.

"Ему предстоит операция (на колене), он пропустит чемпионат мира", - сказал Николаев.