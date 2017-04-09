Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Овечкин травмировал соперника грубым приемом
Хоккеист Александр Овечкин серьезно травмировал соперника, применив силовой прием в матче НХЛ. Пострадавший – защитник «Бостон Брюинс» Брандон Карло — был вынужден покинуть площадку.
Об инциденте в первом периоде поединка между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс сообщает Sportsnetcanada, опубликовавшее видео момента на Youtube. Овечкин впечатал соперника в борт, когда тот пытался догнать шайбу у борта, рядом со своими воротами. Защитник ударился об ограждение головой.
Матч был остановлен, пострадавшего увели в раздевалку. Россиянин извинился за этот момент, хотя судьи посчитали, что он не нарушил правила. Защитник «Бостона» на льду больше не появился. По оценкам медиков, у него травма верхней части тела и, возможно, сотрясение мозга. Игроку предстоит детальное обследование, сообщает csnne.con. Игра завершилась со счетом 3: 1 в пользу «Вашингтон Кэпиталс». Российский нападающий сделал голевую передачу.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Советский спорт
-
Коммерсант
-
Газета.Ru