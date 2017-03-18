Хоккейный тренер и комментатор Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

"Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Гимаев в составе московского ЦСКА становился восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. С 1986 года работал с юношескими сборными страны. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора.