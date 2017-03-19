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Хоккеист НХЛ попал шайбой в лицо болельщику через отверстие для камеры
Во время матча в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитник «Колорадо» Франсуа Бошмен попал шайбой в лицо болельщику.
Игрок попытался выбросить шайбу по борту, но шайба полетела слишком высоко и попала в отверстие в заградительном стекле, предусмотренное для камеры. Через него она пролетела дальше и попала в лицо болельщику, который сидел на трибуне.
О том, получил ли он травмы в результате инцидента, не сообщается.
В этом матче «Детройт» обыграл «Колорадо» со счетом- 5:1.
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