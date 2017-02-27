Матч по бенди с 20 автоголами будет переигран

Результат матча по бенди между клубами «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) аннулирован, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в Обухово в пятницу, 3 марта, в 13:00", - говорится в сообщении.

В воскресенье иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл архангельский «Водник» со счетом 11:9 в заключительном матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом (бенди). Все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота во втором тайме встречи.

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник назвал случившееся провокацией и пообещал применить к командам жесткие меры.