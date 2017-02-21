Павел Буре и Борис Джонсон отказались от гражданства США

Знаменитый советский и российский хоккеист Павел Буре работал в Америке с 1999 года, но отказался от паспорта США. Несмотря на свою успешную международную карьеру, он не раз отмечал, что комфортнее всего он чувствует себя в России.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон получил американский паспорт по праву рождения, так как родился в Нью-Йорке. Позднее, когда ему было пять лет, вместе с семьёй переехал в Великобританию. Наследник немецкого княжеского дома Александр Гогенцоллерн также был американцем по праву рождения, но отказался от гражданства.

Отмечается, что число желающих отказаться от американского гражданства в 2016 году выросло на 26% по сравнению с показателями 2015-го. Рост числа отказавшихся может быть связан с тем, что с 2010 года в стране действует закон по борьбе с уклонением от уплаты налогов граждан, работающих за пределами страны.