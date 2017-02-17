Хоккеисты "Виннипега" набросились на Малкина за силовой прием

Силовой прием российского нападающего "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина против игрока "Виннипег Джетс" привел к массовой потасовке во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин применил силовой прием против капитана "Джетс" Блэйка Уилера и попал ему в голову. На россиянина набросился одноклубник Уилера, к драке присоединились игроки обеих команд. Некоторое время спустя судьи разняли хоккеистов.

Российского нападающего "Питтсбурга" удалили на четыре минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, и за драку. Матч завершился победой "Пингвинов" в овертайме со счетом 4:3. На счету Малкина гол и результативная передача.