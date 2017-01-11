Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке
Главное сейчас
Рамблер/новости

Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке

Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке
Фото:
Канадский вратарь хоккейной команды «Сибирь» Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга. Инцидент произошел, когда голкипер находился на скамейке для запасных. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт клуба в Twitter.
В голову Тэйлора во время матча регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» прилетела шайба. Причем шайба нанесла травму игроку после неудачного броска одноклубника вратаря Константина Алексеева. Матч закончился победой череповецкого клуба со счетом 4:3. В нынешнем сезоне Дэнни Тэйлор провел 19 встреч, в которых новосибирский клуб одержал 8 побед. Вратарь отразил 93,1% бросков.
Еще 1 источник
Вологда Новосибирск Спорт
Северсталь
Дэнни Тэйлор Константин Алексеев
Оставить комментарий

Последние новости