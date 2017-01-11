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Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке
Фото: hcsibir.ru
Канадский вратарь хоккейной команды «Сибирь» Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга. Инцидент произошел, когда голкипер находился на скамейке для запасных. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт клуба в Twitter.
В этом сезоне наши хоккеисты получают травмы и на раскатках, и на скамейке, находясь в запасе. pic.twitter.com/xqDoN6Qf4c— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 11 января 2017 г.
В голову Тэйлора во время матча регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» прилетела шайба. Причем шайба нанесла травму игроку после неудачного броска одноклубника вратаря Константина Алексеева. Матч закончился победой череповецкого клуба со счетом 4:3. В нынешнем сезоне Дэнни Тэйлор провел 19 встреч, в которых новосибирский клуб одержал 8 побед. Вратарь отразил 93,1% бросков.
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