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Бывший журналист NYT показал самое первое фото с iPhone в истории
Бывший редактор газеты New York Times Дэвид Галлахер обнародовал фотографию с камеры первого iPhone на закрытой презентации устройства. О том, как она появилась, он рассказал изданию Motherboard.
Фотография чашки и кусочка печенья была сделана в 2007 году во время закрытой презентации первой модели iPhone для СМИ. Несколько устройств передали журналистам, чтобы они могли оценить новинку.
Фото: Flickr
По словам Галлахера, он сфотографировал первое, что попалось ему на глаза, а затем быстро сохранил фото у себя в почте.
Журналист отметил, что фотография нарушала правила Apple в отношении утечек, поэтому, опубликовав ее на Flickr, никак не обозначил того, что она сделана на революционный тогда гаджет. Поэтому фото оставалось незамеченным с момента публикации 22 января 2007 года. Позже Галлагер добавил к фото подпись «Отправлено с моего iPhone (на самом деле Стива)».
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