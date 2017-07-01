Бывший журналист NYT показал самое первое фото с iPhone в истории

Фотография чашки и кусочка печенья была сделана в 2007 году во время закрытой презентации первой модели iPhone для СМИ. Несколько устройств передали журналистам, чтобы они могли оценить новинку.

Фото: Flickr

По словам Галлахера, он сфотографировал первое, что попалось ему на глаза, а затем быстро сохранил фото у себя в почте.

Журналист отметил, что фотография нарушала правила Apple в отношении утечек, поэтому, опубликовав ее на Flickr, никак не обозначил того, что она сделана на революционный тогда гаджет. Поэтому фото оставалось незамеченным с момента публикации 22 января 2007 года. Позже Галлагер добавил к фото подпись «Отправлено с моего iPhone (на самом деле Стива )».