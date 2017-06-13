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«Мегафон» сообщил о восстановлении связи
Мобильный оператор «Мегафон» сообщил о восстановлении работы голосовой связи. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Сеть «Мегафона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%», — приводит «Газета.Ru» сообщение оператора.
В компании также отметили, что голосовая связь, SMS и мобильный интернет «работают в нормальном режиме».
«Мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — подчеркнули в «Мегафоне».
Ранее Yota и «Мегафон» сообщили о проблемах с мобильной связью.
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