«Мегафон» сообщил о восстановлении связи

Мобильный оператор «Мегафон» сообщил о восстановлении работы голосовой связи. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Сеть «Мегафона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%», — приводит «Газета.Ru» сообщение оператора.

В компании также отметили, что голосовая связь, SMS и мобильный интернет «работают в нормальном режиме».

«Мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — подчеркнули в «Мегафоне».