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Реальный iPhone 8: самые достоверные фото
Фото: Twitter
Сайт BGR опубликовал реалистичные фотографии макета iPhone 8 — нового смартфона Apple, который может быть показан в сентябре—октябре. Как утверждается, на снимках запечатлен "окончательный вариант дизайна" устройства с "бескрайним" 5,8-дюймовым OLED-экраном.
Лицевая и задняя панели гаджета покрыты защитным стеклом с эффектом 2.5D, слегка закругленным по краям. Между ними — блестящая рамка из нержавеющей стали, также скругленная. 3,5-миллиметрового входа для подключения наушников, как у iPhone 7 и 7 Plus, у аппарата нет.
Вопреки чертежам iPhone 8, оказавшимся в Сети несколько недель назад, на "спинке" смартфона нельзя увидеть сканер отпечатков пальцев. Кнопка "Домой" у него также нет. Возможно, Apple поместит датчик Touch ID под стекло или спрячет под экраном.
New #iPhone8 Dummy Model Pictures— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 17 мая 2017 г.
(https://t.co/T3RHSCc0wB ) pic.twitter.com/mbWQoO9GTH
Как показано на изображениях, двойная камера "айфона" получит вертикальную, а не горизонтальную ориентацию. "Горбик", вмещающий два объектива, светодиодную вспышку и микрофон, слегка выступает над крышкой.
Экран устройства выключен. Скорее всего, корпус внутри пустой.
Анонс нового смартфона Apple ожидается в сентябре—октябре. "Восьмерке" приписывают OLED-экран от края до края, стеклянный корпус, камеру с функцией 3D-фотосъемки, поддержку беспроводной зарядки и технологию, которая сможет "узнавать" пользователя в лицо.
Как ожидается, выйдут три модели смартфона, с экранами 5,8, 4,7 и 5,5 дюйма.
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