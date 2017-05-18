Реальный iPhone 8: самые достоверные фото

Сайт BGR опубликовал реалистичные фотографии макета iPhone 8 — нового смартфона Apple , который может быть показан в сентябре—октябре. Как утверждается, на снимках запечатлен "окончательный вариант дизайна" устройства с "бескрайним" 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Лицевая и задняя панели гаджета покрыты защитным стеклом с эффектом 2.5D, слегка закругленным по краям. Между ними — блестящая рамка из нержавеющей стали, также скругленная. 3,5-миллиметрового входа для подключения наушников, как у iPhone 7 и 7 Plus, у аппарата нет.

Вопреки чертежам iPhone 8, оказавшимся в Сети несколько недель назад, на "спинке" смартфона нельзя увидеть сканер отпечатков пальцев. Кнопка "Домой" у него также нет. Возможно, Apple поместит датчик Touch ID под стекло или спрячет под экраном.

Как показано на изображениях, двойная камера "айфона" получит вертикальную, а не горизонтальную ориентацию. "Горбик", вмещающий два объектива, светодиодную вспышку и микрофон, слегка выступает над крышкой.

Экран устройства выключен. Скорее всего, корпус внутри пустой.

Анонс нового смартфона Apple ожидается в сентябре—октябре. "Восьмерке" приписывают OLED-экран от края до края, стеклянный корпус, камеру с функцией 3D-фотосъемки, поддержку беспроводной зарядки и технологию, которая сможет "узнавать" пользователя в лицо.

Как ожидается, выйдут три модели смартфона, с экранами 5,8, 4,7 и 5,5 дюйма.