Аналитики Goldman Sachs назвали цену iPhone 8

Младшая версия iPhone 8, который Apple может выпустить к 10-летию с момента выхода первого iPhone, будет стоить 999 долларов. Такое заявление сделала аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски.

За эту сумму пользователь получит смартфон со 128 ГБ флэш-памяти. Кроме того, Apple предложит iPhone 8 с 256 ГБ памяти, который будет стоить на 100 долларов дороже. Для сравнения, сейчас самый дорогой смартфон Apple iPhone 7 Plus с 256 ГБ памяти стоит в США 969 долларов.

По предварительной информации, iPhone 8 получит OLED-дисплей, который будет занимать всю переднюю панель гаджета, новые биометрические технологии, беспроводную зарядку и даже разъем USB Type-C вместо Lightning (но это не точно). Впрочем, тайваньские поставщики сообщают, что в этом году Apple выпустит не iPhone 8, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus.