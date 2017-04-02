Умные часы Samsung начали обжигать покупателей

Умные часы Samsung Gear Fit2 начали обжигать руки владельцев и оставлять большие шрамы. Об этом сообщил Daily Mail.

Покупатели массово жалуются, что часы несут больше вреда, чем пользы. Большая часть этих претензий уже направлена в южнокорейскую компанию, а также публикуется в интернет- сообществах с наглядными фотографиями.

Люди полагают, что часы перегреваются. Некоторые продавцы говорят это «нормально», так как у человека может быть аллергическая реакция или он «контактирует с водой», что также вызывает перегрев.

Однако точная причина неполадки остается неизвестной, так как сама компания Samsung сохраняет молчание или говорит, что не знает о подобных поломках. Сотрудники не могут давать комментарии пока не будет проведена экспертиза.

Аналитики рынка продаж электронной техники склонны считать, что компания держит паузу, чтобы не ухудшить ожидания от продаж новейшего мобильного телефона Samsung Galaxy S8.

Вероятно, что сообщения об ожогах в заголовках газет будет крайне неприятным для компании.

Как известно, Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+. Galaxy S8 имеет дисплей 5,8 дюйма, а Galaxy S8+ дисплей 6,2 дюйма. Обе модели оснащены изогнутым экраном и сканером радужной оболочки глаза.

Есть также две камеры — основная и фронтальная, на 12 и восемь мегапикселей соответственно. Встроенная память составляет 64 гигабайта, оперативная — четыре гигабайта.

Уровень защиты от воды и пыли обоих смартфонов максимальный. Они будут производиться в черном, серебристом, сером, золотом и голубом корпусах.

В комментариях в соцсетях пользователи задаются вопросами, не взрывается ли и этот смартфон. Производитель надеется, что новые смартфоны помогут преодолеть последствия неудачного запуска Galaxy Note 7, продажи которых начались в августе 2016 года. Их проблемой были частые сообщения о самовозгорании устройств. Читать далее>>