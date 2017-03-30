В России отменяют национальный роуминг

Соответствующее решение, как ожидается, будет принято в четверг на совещании в Федеральной антимонопольной службе . В середине марта замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что 30 марта операторы должны будут доложить о готовности к отмене роуминга. «Мы будем констатировать, что решение принято», — сказал тогда чиновник, слова которого приводит «РИА Новости». Операторы могут столкнуться с определенными трудностями, объясняет руководитель департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting Виталий Солонин

Виталий Солонин руководитель департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting «Самое простое — это, наверное, отменить внутрисетевой роуминг. Это, когда абонент приезжает в какой-то другой регион России, регистрируется в сети своего же оператора и платит, соответственно, по более высоким тарифам. Национальный роуминг касается, прежде всего, тех абонентов, которые пользуются оператором «ТЕЛЕ 2» , поскольку у него сеть построена не во всех регионах России. Соответственно, если абонент «ТЕЛЕ 2» приезжает в регион, где сети «ТЕЛЕ 2» нет, он попадает в национальный роуминг. И третий вопрос, я думаю, самый сложный, это как раз по роумингу в Крыму. По последнему, я думаю, пока решений не принято, поскольку отмена, во-первых, внутрисетевого роуминга, самое простое — это дорожные карты, предварительно второй квартал 2017 года. С апреля уже получается. А национального роуминга — это третий квартал 2017 года, то есть, что будет с Крымом пока непонятно ,поскольку там ситуация сложная».

Хуже всего ситуация с роумингом — в Крыму. В 2016 году многие россияне, отдыхавшие на полуострове, столкнулись с этой проблемой. С тех пор ситуация ничуть не изменилась, говорит главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко.

Максим Николаенко главный редактор «Крыминформ» «В Крыму работает один частный оператор сотовой связи «К-Телеком». У него есть собственный бренд мобильной связи Win mobile, однако его деятельность связана, в основном, с предоставлением вышек сотовой связи для роуминга сторонним операторам. Заключен контракт с компанией МТС об оказании услуг технического роуминга. И крымчане пользуются этими услугами по ценам, действующим в Краснодарском крае. Все остальные операторы не зашли на Крымский полуостров, и для них роуминг, действительно, крайне дорогой. Я не берусь говорить о конкретных цифрах, возможно, они меняются в зависимости от сезона, но все пользователи, приезжающие с материка, оценивают их как крайне неадекватные. Тем не менее, наши власти говорят, что причина именно в нежелании других операторов сотовой связи России идти навстречу и полноценно работать в Крыму».