Названа стоимость красных iPhone в РФ

На российском рынке стартовали продажи iPhone 7 красного цвета. По предварительным заказам приобрести новинку можно уже сейчас, в рознице устройства появятся на будущей неделе.

У россиян будет возможность купить новинки в двух вариантах: объем памяти первого будет равен 128 Гб, второго - 256 Гб. Оформить заявку можно на порталах «Связного», «Мегафона» «Евросети» . Первая версия устройства обойдется в 60 000 рублей, вторая – в 62 000 рублей.