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Названа стоимость красных iPhone в РФ
Фото: rueconomics.ru
На российском рынке стартовали продажи iPhone 7 красного цвета. По предварительным заказам приобрести новинку можно уже сейчас, в рознице устройства появятся на будущей неделе.
У россиян будет возможность купить новинки в двух вариантах: объем памяти первого будет равен 128 Гб, второго - 256 Гб. Оформить заявку можно на порталах «Связного», «Мегафона» и «Евросети». Первая версия устройства обойдется в 60 000 рублей, вторая – в 62 000 рублей.
Apple выпустила iPhone 7 красного цвета в честь десятилетия сотрудничества с благотворительной программой RED.
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